KV Mechelen gaat in beroep: “Allerlei artikels worden bij elkaar gehaald om toch maar degradatie te kunnen opleggen. Dat kan niet”

KV Mechelen legt zich niet neer bij de verplichte degradatie na hun veroordeling voor matchfixing door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Op de clubwebsite bevestigt de kampioen uit 1B en Bekerwinnaar maandag binnen de reglementaire periode van zeven dagen beroep aan te tekenen bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport).

“We hebben de beslissing een eerste keer kunnen doornemen”, zegt clubadvocaat Joost Everaert. “We merken dat onze vragen en argumenten niet of nauwelijks beantwoord zijn in de nochtans uitgebreide beslissing.”

De raad van bestuur van KV Mechelen zal de komende dagen verder de beslissing bestuderen. De club zal binnen de zeven dagen beslissen om in beroep te gaan. “We zijn onschuldig en we gaan niet opdraaien voor iets wat we niet gedaan hebben”, klinkt het resoluut.

De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde onder meer dat de beweerde betrokkenheid van vier bestuurders bij wie twee dagelijkse bestuurders binnen de club toerekenbaar is aan de hele club KVM. Mechelen zegt tijdens de pleidooien te hebben aangetoond dat “zowel de juridische als de feitelijke beslissingsmacht niet bij de vier betrokken bestuurders liggen”.

“Strookt niet met de realiteit”

“Dat is misschien niet zo in alle clubs, maar wel bij KVM”, luidt het. “Voor elke grote beslissing op clubniveau komen immers de bestuurders van de verschillende aandeelhoudersklasses, met inbegrip van de supportersafvaardiging, samen. We vroegen een onderzoek naar de werking en de betrokkenheid van de club, maar daar is niet op geantwoord. De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt dat de vier bestuurders ‘de touwtjes stevig in handen hielden’ binnen KVM, maar dat strookt niet met de realiteit. Daarnaast: meer dan tien telefoontaps bevestigen dat de leden van de raad van bestuur - die uit elf leden bestaat - niet op de hoogte mochten zijn en er zijn bewijzen dat de leden van de raad van bestuur effectief van niets wisten.”

Hoofdaandeelouder Olivier Somers, bestuurslid en ex-voorzitter Johan Timmermans, financieel directeur Thierry Steemans en sportief directeur Stefaan Vanroy kregen allen schorsingen van zeven tot tien jaar.

Mechelen klaagt daarnaast aan dat bijkomende vragen tot onderzoek zijn genegeerd. “Ook het opvragen van telefoontaps bij het parket of het ophelderen van tegenstrijdige transcripties van de taps, is niet gebeurd. De Geschillencommissie Hoger Beroep zwijgt over het recht van een vervolgde partij om de telefoontaps te kunnen beluisteren, hoewel dat recht uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is erkend.”

“Degradatie onmogelijk”

Daarnaast herhaalt geel-rood dat “degradatie onmogelijk” zou zijn. “Het staat nochtans duidelijk zwart op wit in artikel B1711 en het is bevestigd door het Uitvoerend Comité van de KBVB, dat officieel bevoegd is om het reglement te interpreteren”, voert Everaert aan. “Nu worden allerlei andere artikels bij elkaar gehaald om toch maar degradatie te kunnen opleggen. Dat kan dus niet.”

Naast de degradatie kreeg Mechelen ook een handicap van 12 punten (volgend seizoen verdeeld over beide periodes), een verbod op bekervoetbal en Europees voetbal.