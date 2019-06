Klaagt Internationaal Strafhof straks EU aan voor migratiepolitiek?

Twee gerenommeerde advocaten vragen het Internationaal Strafhof in Den Haag om de Europese Unie en haar lidstaten Italië, Frankrijk en Duitsland te vervolgen. Ze beschuldigen de EU van misdrijven tegen de menselijkheid omdat ze de schuld zou dragen van de dood van meer dan 12.000 migranten op de Middellandse Zeeroute tussen Libië en Europa.

Volgens de Britse krant The Guardian telt het rapport dat advocaten Juan Branco en Omer Shatz maandag bij de openbaar aanklager van het Strafhof neerleggen maar liefst 245 pagina’s. Het vraagt om een veroordeling van de Europese migratiepolitiek na 2014, die “doelbewust de levens opofferde van migranten die op zee in de problemen zijn gekomen, alleen maar om anderen die in dezelfde situatie verkeren ervan te weerhouden in Europa een veilig onderkomen te zoeken”. De Europese beleidsmakers zouden de schuld dragen voor het organiseren van “‘s werelds meest gevaarlijke migratieroute”.

Reddingsoperatie

In 2014 zette de Italiaanse overheid haar zoek- en reddingsoperatie Mare Nostrum in de Middellandse Zee stop. Die werd opgevolgd door de EU-operatie Triton, maar die had slechts tot doel de Europese buitengrenzen te helpen bewaken. Migranten die uit het water werden gehaald, moesten allemaal naar Italië worden gebracht. Terwijl onder Mare Nostrum 150.810 migranten werden gered in een periode van 364 dagen, lieten de voorbije vijf jaar duizenden migranten het leven in de Middellandse Zee, onderstrepen advocaten Branco en Shatz. Bovendien waren de Europese politici zich er volgens hen terdege van bewust dat de migranten die naar Libië werden teruggestuurd, riskeerden “in detentiecentra terecht te komen die aan concentratiekampen doen denken en waar vreselijke misdrijven worden begaan”.

730.000 mensen gered

Een woordvoerster van de Commissie weigerde maandagmiddag in te gaan op de procedure bij het Internationaal Strafhof, omdat die nog niet formeel is opgestart. Natasha Bertaud benadrukte wel dat er niet mag getwijfeld worden aan de prioriteit die de EU geeft aan het redden van mensenlevens op zee. “Sinds 2015 hebben vier Europese operaties bijgedragen aan de redding van bijna 730.000 mensen, terwijl het aantal sterfgevallen (op zee, red.) sterk gedaald is in vergelijking met de jaren daarvoor”. Het is volgens haar dan ook niet het Europese beleid dat tragedies als die in de Middellandse Zee veroorzaakt, “maar wel het wrede en gevaarlijke zakenmodel van de mensenhandelaars en -smokkelaars die menselijk lijden uitbuiten en levens op het spel zetten”.

Advocaat Juan Branco werkte vroeger nog voor het Internationaal Strafhof en voor het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Omer Shatz is een Israëlische advocaat die voor de ngo Global Legal Action Network (GLAN) actief is en lesgeeft aan de universiteit Sciences Po in Parijs.