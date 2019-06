Honderden modellen gaan naakt uit protest tegen censuur op sociale media: “Bevrijd de tepel!”

Honderden mannen en vrouwen gingen zondag uit de kleren voor de hoofdkwartieren van Facebook en Instagram in New York. Ze deden dat op initiatief van Spencer Tunick, een controversiële kunstenaar die niet bang is van een streepje naakt. De man vindt het hypocriet dat vrouwelijk naakt taboe is op sociale media, hoewel een foto van een man met ontblote torso nooit zal worden verwijderd. De vrouwelijke naaktmodellen kregen dan ook ‘geleende mannentepels’ om hun lichamen te verbergen.