Zweedse rechtbank verwerpt aanhouding Assange voor verkrachting

Een Zweedse rechtbank heeft maandag de aanhouding van Wikileaks-oprichter Julian Assange (47) in verband met veronderstelde verkrachting verworpen.

Het parket had via plaatsvervangend procureur-generaal Eva-Marie Persson gevraagd Assange bij verstek in hechtenis te nemen in verband met een uit 2010 daterende verkrachtingszaak in Zweden. De magistrate haalde het risico op vluchten als motief aan. Het parket hoopte daarmee een Europees aanhoudingsbevel te kunnen uitvaardigen tegen de Australiër die momenteel in Groot-Brittannië gevangen zit.

Gesloten deuren

De feiten in de verkrachtingszaak verjaren in 2020. Persson heeft die zaak onlangs heropend op vraag van de advocaat van een vrouw die zei dat Assange haar in 2010 tijdens een bezoek aan Zweden had verkracht. De Zweedse verdediging voerde in de zitting achter gesloten deuren maandag aan dat er “geen enkel risico op vluchten” is gezien Assange. Voorts zei de verdediging dat het parket naar Londen kan gaan om Assange te verhoren of dat het verhoor per videoconferentie kan plaatsvinden.

De districtsrechtbank in Uppsala achtte de verdenkingen tegen de Australiër gegrond, alsmede het “risico dat hij probeert zich aan de justitie te onttrekken”. Maar rechtbank verwierp het verzoek tot aanhouding. Het luidde dat een verhoor van Assange nog steeds kan nadat hij zijn gevangenisstraf in Groot-Brittannië, voor het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating, heeft uitgezeten. Ook is een verhoor mogelijk via de procedures van een Europees onderzoek, zijnde een samenwerkingsmechanisme tussen lidstaten van de Europese Unie inzake strafrechtelijke aangelegenheden. Het parket kan tegen de beslissing van de rechtbank nog in beroep gaan.

Overwinning

De verdediging noemde de uitspraak van de rechtbank een “grote overwinning”.

Het parket kan tegen de beslissing van de rechtbank nog in beroep gaan. Persson zei dat zij een haar team dit zullen overwegen en ontkende een “nederlaag” te hebben geleden. Zij zei dat de rechtbank haar gevolgd was inzake het risico op vluchten en dat de verdenking van verkrachting overeind blijft.

Assange ontkent de beschuldiging van verkrachting.