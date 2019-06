Linkeroever kleurt goud met wereldrecord golden retrievers

Antwerpen / Linkeroever - Zondag 2 juni kleurde Linkeroever goud door de 498 golden retrievers die daar aan het rondrennen waren. Wat begon als een kleinschalig feestje escaleerde al snel in een evenement dat een wereldrecord brak.

De baasjes van Pablo waren van plan om een feestje te geven voor hun trouwe viervoeter. “We wilden een klein feestje geven waarbij iedereen een eigen drankje meenam. Gewoon lekker gezellig.”, vertelt baasje en organisator Lirie Baleci. Al snel pikten ook andere mensen hun Facebookuitnodiging op en voor ze het wisten, hadden 3.500 mensen zich op aanwezig gezet.

“Uiteindelijk zijn er ongeveer 2.000 mensen effectief gekomen met 498 golden retrievers.” Hiermee wist het koppel een nieuw record te breken. Vorig jaar werd er namelijk hetzelfde evenement gehouden in Schotland waarbij zij een record hadden van 361 honden.

Uiteindelijk kwam er dus veel meer bij de organisatie kijken dan ze zelf hadden verwacht. “Het was een vermoeiende dag. Het was goed, het was leuk, maar wel heel zwaar.” Maar dat houdt het koppel niet tegen om het volgend jaar allemaal nog eens opnieuw te doen. “Zeker en vast!”