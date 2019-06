Moeskroen krijgt goed nieuws voor de zomermercato maar moet wel opnieuw veranderen van naam

Moeskroen staat sinds 28 mei niet langer onder toezicht van de twee voorlopige bewindvoerders, meesters Lefebvre en Opsomer. De onderzoeksrechter had de bewarende maatregel in februari ingesteld in het onderzoek naar witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte. Het verandert niets aan het onderzoek, dat gewoon doorgaat, maar het betekent wel dat de club slagvaardiger de zomermercato kan doorkomen. De club moet wel opnieuw veranderen van naam... op straffe van zware boetes.

“Sinds februari hadden we bij financiële transacties altijd een validatie nodig van de bewindvoerders”, legt de CEO van Moeskroen Paul Allaerts uit. “Als je weet dat het bij transfers soms op een halfuur aankomt, dan riskeer je in- en uitgaande transfers te mislopen omdat je moet wachten op die validaties. De bewindvoerders hebben rapporten moeten overmaken aan de rechtbank van Doornik. Een eerste keer werd de bewindvoering verlengd (begin april, red.), maar omdat ze niets abnormaals hebben geconstateerd en omdat er een drukke periode aankomt, werd nu beslist de beschermende maatregel stop te zetten.”

Het gerecht onderzoekt of Moeskroen in handen was van de Israëlische voetbalmakelaar Pini Zahavi en zijn zakenpartner Fali Ramadani, iets wat verboden is volgens de Belgische Voetbalbond en de Wereldvoetbalbond FIFA, of daarover gelogen is en of de club werd gebruikt om geld door te sluizen naar belastingparadijzen. Het onderzoek staat los van de zaak “Propere Handen”.

Opnieuw naamsverandering... op straffe van zware boetes

Royal Excel Mouscron gaat volgend seizoen wel opnieuw Royal Excel Mouscron Péruwelz heten. De club moet “Péruwelz” weer in de clubnaam opnemen na een uitspraak van het Hof van Beroep van Bergen. Doet het dat niet, dan dreigen er zware dwangsommen.

Royal Racing Club de Péruwelz was naar de rechtbank gestapt om af te dwingen dat de fusieclub zich zou houden aan de afspraak die werd gemaakt toen Moeskroen in 2010 het stamnummer van Péruwelz overnam. Moeskroen moest zijn oorspronkelijke stamnummer opgeven omdat de club in vereffening ging.