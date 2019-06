Hond raakt verstrikt in eigen ketting en sterft: dierenbescherming dient klacht in tegen eigenaars

Ronse - Een beagle met de naam Markus is afgelopen weekend verstikt geraakt in de ketting waar hij aan vastgemaakt was, toen zijn baasjes met vrienden op uitstap waren. De buren merkten het verschrikkelijke tafereel op. Er is klacht ingediend tegen de eigenaars.

In een rijwoning in de Georges Dumontstraat in de wijk De Stookt in Ronse, wisten enkele bewoners en hun vrienden zondagavond niet wat hun overkwam toen ze na een uitstapje hun hond dood aan de omheining aantroffen. De vierjarige Beagle van de bevriende mensen had zich verhangen aan de omheining, hij was gestikt aan zijn ketting van negen meter lang. “Het was hartverscheurend. Het gruwelijk ongeval heeft zich voorgedaan tijdens onze uitstap”, vertellen de bewoners en hun vrienden het verhaal. “Omdat honden niet overal welkom zijn, lieten we Markus veiligheidshalve liever thuis. In de tuin voorzagen we hem van voldoende water en ook ruime beschutting tegen de zon. Vermoedelijk is hij geprikkeld geraakt door iets, of door iemand.”

Harde doodsstrijd

Het waren buren die eerst de Dierenbescherming alarmeerden, nadat ze de overleden hond hadden opgemerkt. De politie van Ronse en de dierenbescherming kwamen ter plaatse. De agenten stelden een PV op en onderzoeken of er sprake is van kwaad opzet of nalatigheid. Feit is dat Dierenbescherming Vlaamse Ardennen bij de politie klacht heeft ingediend tegen de eigenaars van de hond, omdat die op een gruwelijke manier om het leven is gekomen. “Het was gruwelijk om aan te zien. De hond moet een harde doodstrijd hebben meegemaakt”, zegt Lucie Van Wittenberghe, inspectrice van de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen, die vervolgens klacht indiende bij de politie tegen de eigenaar van de hond.