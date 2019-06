Felice Mazzu voorgesteld als coach van Genk: “Heel blij dat ik deze kans krijg en ga Nederlands leren”

Felice Mazzu is maandagnamiddag voorgesteld als nieuwe trainer van KRC Genk. Hij tekende in de Luminus Arena een contract voor onbepaalde duur. “Ik ben erg blij dat ik deze kans krijg”, zei Mazzu, die de voorbije zes seizoenen aan de slag was bij Sporting Charleroi.

Felice Mazzu begon zijn persconferentie in het Nederlands. “Goedenavond iedereen”, klonkt het. “Binnenkort ga ik Nederlands leren en probeer ik Nederlands te spreken maar nu is het nog te vroeg en ga ik in het Frans verder.”

“Ik ben uiteraard heel blij bij de Belgische kampioen te zijn”, stelde Mazzu. “Ik wil Racing Genk bedanken voor het vertrouwen. Mijn dank gaat ook uit naar Charleroi, waar ik me kon ontwikkelen. Dit is een enorme uitdaging. Maar ik hou van uitdagingen en moeilijkheden. Dat boezemt me geen angst in. De directie van Genk heeft me veel vertrouwen gegeven. Ze wilden me absoluut, en dat is belangrijk wanneer je aan een nieuw avontuur begint. Bij andere clubs werd ik eerder geciteerd, Genk heeft me binnengehaald.”

De opvolger van Philippe Clement, intussen coach van Club Brugge, kreeg een contract van onbepaalde duur. Een eerste uitdaging voor Mazzu wordt waarschijnlijk het uitbouwen van een nieuw team, want sleutelspelers als Malinovskyi, Trossard, Berge en Samatta dreigen te vertrekken uit Limburg. “Als dat het geval is, ben ik dat gewoon van bij Charleroi. Daar ben ik niet bang voor. Als dat niet het geval is, zal ik blij zijn met deze kern voort te werken.”

Mazzu proefde bij Charleroi in het seizoen 2015-16 even van Europees voetbal. In de tweede voorronde van de Europa League schakelden de Carolo’s Beitar Jeruzalem uit, nadien waren ze niet opgewassen tegen Zorya Luhansk. Komend seizoen moet Mazzu zijn troepen aansturen in de groepsfase van de Champions League. “Er zijn veel uitdagingen en er ligt veel werk op de plank. Maar dat is ook het geval bij andere clubs. Weinig trainers in België kunnen proeven van de Champions League. Ik ben blij dat ik dat binnenkort mag meemaken. De kwaliteiten van de opponenten zijn er, er is de mediatisering rond die Champions League-wedstrijden, maar het blijven voetbalwedstrijden. Op dat vlak ben ik nogal op mijn gemak”, aldus Mazzu, die ontkent dat zijn klemtonen als coach eerder op het defensieve vlak liggen. “Ik wil het fantastische werk van Philippe Clement voortzetten, met positief voetbal.”

Het is nog niet geweten of Mazzu leden van de Charleroi-staf meeneemt. “Je moet de structuur van de club respecteren. Genk doet het uitstekend. Maar een vriend aan mijn zijde zou toch aangenaam zijn”, verklaarde Mazzu, die ook hoopt om zoveel mogelijk jongeren te integreren in de A-kern.

Mazzu eindigde in het Engels: “Ik zal met de spelers voornamelijk in het Engels communiceren en kan dus ook de persconferenties in het Engels voeren. Tenzij jullie het Italiaans verkiezen, dat kan ook”, eindigde hij met een kwinkslag.

Nieuw hoofdstuk

Ook het bestuur van KRC Genk was erg tevreden met de komst van Mazzu. “Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk”, zei voorzitter Peter Croonen. “Er zijn twee belangrijke redenen waarom ik heel tevreden ben. Ten eerste denk ik dat wij de juiste man gevonden hebben. Felice is op een aantal vlakken de juiste trainer voor ons. Hij heeft menselijke warmte en is iemand die zich vanuit zijn specifieke achtergrond omhoog heeft geknokt. Ik denk dat Felice als persoon heel erg goed aansluit bij het dna van onze club. Bij Charleroi heeft hij de voorbije seizoenen sportief ook heel mooie dingen gerealiseerd. Ten tweede ben ik blij dat we dit op een snelle manier hebben kunnen afronden. Ruim op tijd voor de start van de voorbereiding zijn we klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven.”

Hetzelfde geluid klonk bij CEO Erik Gerits. “Ik ben blij dat we op een snelle en correcte manier een overeenkomst vonden met Felice”, klonk het. “Bij elk gesprek hebben we heel fel geproefd hoe graag hij wou komen en we voelden als club dat hij een heel goede match was. Ik kijk heel hard uit naar een goede samenwerking. We hebben het ook al over ambities gehad. Die zijn duidelijk: op een comfortabele manier een ticket voor play-off 1 bemachtigen, zo ver mogelijk geraken in de beker en een goed figuur slaan in de Champions League.”

Door een muur

“We hebben vier dagen enorm hard gefeest en zijn meteen daarna terug aan het werk gegaan”, vulde TD Dimitri de Condé aan. “We hebben criteria gehad om de juiste man voor onze club te zoeken. Een criteria was dat de nieuwe coach de Belgische competitie kent. Dat is bij Felice het geval. Tijdens onze gesprekken is één ding heel hard opgevallen. Zo zei Felice op een moment: ‘als ik naar Genk kan komen loop ik door een muur’. Felice is iemand die heel veel zin heeft om naar Genk te komen. Bij andere kandidaten merkten we veel angst.”