Antwerpse volkszanger Herman van Haeren is overleden

/ Antwerpen - De Antwerpse volkszanger Herman van Haeren is overleden. Hij werd 70 en leed al een tijdje aan kanker. Herman Van Haeren werd vooral bekend door zijn samenwerking met Ed Kooyman.

Samen maakte het duo een aantal Antwerpse evergreens zoals bijvoorbeeld ''t is niet meer wat 't geweest is". Herman Van Haeren en Ed Kooyman brachten samen een achttal albums uit. Daarnaast was Herman ook actief als poppenspeler bij het Antwerpse traditionele poppentheater "Het spelleke van Semini".