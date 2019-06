Vlaamse aan boord van gebotst cruiseschip getuigt: “Je bent wel met mensenlevens bezig”

Zondag botste een cruiseschip tegen een toeristenboot in het Kanaal van Giudecca tijdens het aanmeren in de haven van Venetië. Daarbij vielen vier gewonden. Op het cruiseschip zaten ook een veertigtal Antwerpenaren. Niemand van hen raakte gewond, maar ze zijn wel onder de indruk van de feiten. Reisleidster Cinthia Hamaekers getuigt over de botsing op de regionale televisiezender ATV: “We hebben een vier- of vijftal uur op dezelfde plaats gelegen met allemaal helikopters en politiemannen op jetski’s.

Het gigantische schip zou volgens Italiaanse media problemen gehad hebben met de motor toen het wilde aanmeren in de haven van Venetië. Sleepboten waren niet krachtig genoeg om het gevaarte veilig naar de kade te loodsen, waardoor de cruiseschip stuurloos werd.

Reisleidster Cinthia Hamaekers zat op het moment van de feiten op het schip en hoorde plots dat er een code door de luidsprekers schalde. “De stem van de omroeper was nogal geïrriteerd”, klinkt het vanuit Italië. “Ik voelde me wel een beetje onzeker.”

Na het ongeval kwamen er verschillende protestacties van Venetianen die vinden dat dergelijke grote schepen niet thuishoren in het Kanaal. “Het maakt me bezorgd”, aldus Jane Da Mosto, een wetenschapper die de cruiseschepen wil verbannen. “Het is iets dat al vaak kon zijn gebeurd en nog dikwijls kan gebeuren.”

“Het bewijst nogmaals dat grote cruiseschepen het Kanaal van Giudecca niet kunnen oversteken”, zei de burgemeester van de dogenstad Luigi Brugnaro zondag al. De Italiaanse minister voor transport, Danilo Toninelli, verklaarde dat de regering “bijna” een oplossing heeft om Venetië én het toerisme te beschermen.