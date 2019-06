24-jarige verpleegster overleeft klap tegen boom niet

Oosterzele / Maldegem - Een 24-jarige vrouw uit Gijzenzele bij Oosterzele is zondagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de Koning Albertlaan in Maldegem. De vrouw vloog met haar wagen tegen een boom. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is niet duidelijk.

De vrouw Valerie D., een zelfstandige verpleegkundige, was omstreeks 23 uur met haar wagen in de richting van de rotonde aan het rijden toen ze om nog onduidelijke reden naar links afweek om dan met een zware klap frontaal tegen een boom te botsen. Hierdoor werd haar voertuig gekatapulteerd naar de overkant van de Albertlaan waar de wagen twintig meter verder tot stilstand kwam.

Kritiek

De toegesnelde brandweer moest het dak verwijderen om de geknelde vrouw te bevrijden waarna ze in kritieke toestand naar het AZ Sint-Jan in Brugge werd afgevoerd. Daar overleed ze korte tijd later.

Door het ongeval was de Koning Albertlaan enkele uren afgesloten. Van het ongeval zijn geen getuigen. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken.