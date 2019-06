Di Rupo: “Geen enkele deur is gesloten”

Er is in dit stadium “geen enkele deur gesloten” met het oog op de vorming van nieuwe bestuursmeerderheden in het Waalse gewest en de Franse gemeenschap. Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo dinsdag aangegeven na een tweede dag van politieke consultaties. Samen met oud-minister-president Paul Magnette sprak hij maandag met het cdH en PTB/PVDA.