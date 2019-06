Lokeren trekt naar het BAS om degradatie naar 1B alsnog af te wenden

Lokeren trekt naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) in het dossier matchfixing in de hoop alsnog de degradatie naar 1B te kunnen afwenden. Dat heeft de club zelf laten weten.

Lokeren degradeerde als laatste in de Jupiler Pro League van 1A naar 1B maar na het dossier matchfixing gaat het nu dus in beroep. KV Mechelen mag na hun veroordeling voor matchfixing door de Geschillencommissie Hoger Beroep niet promoveren naar de hoogste klasse maar Waasland-Beveren werd vrijgesproken en mag dus in 1A blijven. In de plaats van Mechelen zou Beerschot als verliezend finalist in 1B wel naar 1A mogen, terwijl Lokeren naar 1B moet.

“Na overleg heeft KSC Lokeren besloten om, op advies van onze raadsman meester Van Steenbrugge naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) te trekken in het dossier matchfixing”, staat te lezen op de clubsite. “Onze advocaat heeft de voorbije dagen uitvoerig het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal kunnen bestuderen. Op zijn aanraden zal morgen de beroepsprocedure voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) worden opgestart. De club volgt meester Van Steenbrugge in zijn overtuiging dat hiervoor voldoende juridische gronden zijn om deze stap te zetten.”