Peperdure Tesla van zakenman ‘The sky is the limit’ letterlijk gesmolten

Het is niet dat hij nu met de fiets naar de bakker moet, want in zijn garage staat ook nog een splinternieuwe Lamborghini. Maar toch is de Iraanse zakenman uit ‘The sky is the limit’ en voorzitter van voetbalclub Patro Eisden behoorlijk geschrokken. Want zijn peperdure Tesla-X, 150.000 euro waard, is letterlijk beginnen te smelten.

Hij heeft een passie voor nieuwe dingen en bijzondere ervaringen, miljonair Salar Azimi uit Aardenburg. Maar zijn nieuwste primeur had hij liever aan zich laten voorbijgaan: het interieur van zijn peperdure Tesla smolt zondagochtend gewoon weg. “Iets wat je van zo’n dure wagen toch niet zou verwachten.”

“Ik zat niet zelf in de auto, ik had hem uitgeleend aan Arash Aryan, de algemeen directeur van Patro Eisden. Even voordien had zijn 3-jarige dochtertje nog op de passagierszetel gezeten. Ik mag er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren”, zegt de miljonair.

Salar kocht de auto zo’n anderhalf jaar geleden voor 150.000 euro. “Het is het duurste model van Tesla. Kort voor de brand ontstond, had Aryan gemerkt dat de deuren niet meer openden. Nadien begon het interieur te smelten. Oorzaak was wellicht een kortsluiting. De auto stond gelukkig geparkeerd.”

“De binnenkant smolt compleet weg. Ik denk dat hij niet meer te herstellen is”, zegt de voorzitter van Patro Eisden.

Filmbeelden bevestigen Azimi’s verhaal: het interieur is volgens een brandweerman “compleet weggesmolten en misschien wel ontploft”. Azimi heeft inmiddels contact gehad met mensen van Tesla. “Die vertelden mij dat zoiets nog nooit is gebeurd met dit type.”

LEES OOK. Flamboyante voorzitter laat spelers van Patro Eisden met zijn luxewagens rijden om promotie te vieren

Gelukkig is het voertuig verzekerd en heeft Azimi nog wel wat andere wagens in zijn garage staan. “Ik had net een nieuwe Lamborghini Urus gekocht”, zegt hij. “Maar het blijft toch schrikken. Want op zo een manier kom je liever niet in de media”, zegt hij.