Beschuldigde Tom Verboven voor assisen: “Spijt dat hij zijn leven verknoeid heeft, geen spijt over slachtoffer”

Tom V. (26) heeft spijt dat hij een deel van zijn leven verknoeid heeft. “Maar hij heeft tegenover mij nooit zijn spijt uitgedrukt over de dood van het slachtoffer”, getuigde de onderzoeksrechter maandagnamiddag op het assisenproces van Tom V. Ook opvallend: de beschuldigde zegt het in de gevangenis nog niet zo slecht hebben. “Ik probeer gewoon het beste van de situatie te maken”, stelde Tom V.

Tom V. staat deze week terecht voor de doodslag op Yves Van Oers (37). Het slachtoffer werd op 24 juli 2017 dood aangetroffen in de keuken van zijn appartement aan de Konijnenberg in Ekeren. Hij lag op zijn buik op de vloer met twee steekwonden in de rug en een mes dat dwars door zijn keel stak. Het was zijn moeder die de gruwelijk ontdekking deed.

De politie vernam van de familie dat Yves regelmatig in café Den Treffer in Ekeren kwam. Toen de speurders daar navraag deden, bleek het slachtoffer er in de nacht van 22 op 23 juli 2017 nog geweest te zijn. Hij had er met een ‘Tom’ aan de toog gezeten.

Kus

Op camerabeelden van het café was te zien hoe ze elkaar gekust hadden. “Het was het slachtoffer dat het initiatief nam, maar het leek niet echt tegen de zin van de beschuldigde te zijn. Na die eerste kus, volgden er nog twee. Toen de uitbaters het café wilden sluiten, waren ze samen vertrokken”, getuigde de speurder.

Via telefonieonderzoek kon de politie de identiteit van ‘Tom’ achterhalen. De beschuldigde werd nog diezelfde dag gearresteerd en ging meteen tot bekentenissen over. “Het slachtoffer was volgens hem te opdringerig geworden, waardoor hij zich bedreigd voelde en een mes had genomen”, stelde de speurder.

Bloedspatten

Tijdens de wedersamenstelling op 6 september 2017 toonde Tom V. hoe hij het slachtoffer eerst in de rug en vervolgens in de hals had gestoken. “Volgens zijn verklaring had het mes aan de linkerzijde van de nek moeten steken, terwijl het aan de rechterzijde stak. Hij bleef er ook bij dat het slachtoffer rechtop stond toen hij stak, ook al werden er vooral bloedspatten laag bij de grond gevonden”, getuigde de onderzoeksrechter.

Uit de analyse van de bloedspatten blijkt voorts dat het slachtoffer na die messteek in de hals nog bewogen had. De beschuldigde dacht dat Yves dood was, toen hij het appartement verliet. De dertiger werd echter plat op zijn buik aangetroffen, terwijl hij volgens Tom V. op zijn knieën zat en met zijn rug tegen de koelkast, toen hij vertrok.

“En daar is hij altijd bij gebleven. Hij zei in het eindverhoor nog dat hij spijt had dat hij een deel van zijn leven verknoeid heeft, maar hij drukte geen spijt uit over de dood van het slachtoffer. Dat viel me wel op. Hij zei ook dat hij het niet slecht had in de gevangenis, wat ik ook niet vaak hoor”, zei de onderzoeksrechter.

“Ik heb de situatie aanvaard”, reageerde Tom V. “Met triestig zijn, kom je niet vooruit. Het vaste stramien in de gevangenis heeft me geholpen om mijn leven terug op de rails te krijgen. Ik probeer er gewoon het beste van te maken.”