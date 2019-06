70-jarige vrouw stal maandenlang bloempotten: twee maanden cel met uitstel

Zwevegem - Een zeventigjarige vrouw uit Zwevegem is veroordeeld omdat ze verschillende keren op dievenpad ging. Telkens stal ze bloempotten of tuinbeelden. Daarna plaatste de gestolen spullen in haar eigen tuin.

De feiten dateren van het voorjaar van 2017. Na tal van diefstallen werd de beklaagde gefilmd via bewakingscamera’s toen ze twee bloempotten die op het trottoir stonden voor een bakkerij in Zwevegem in haar autokoffer laadde. Enkele dagen later keerde ze terug om de bloempotten terug te plaatsen.

Er stak een briefje tussen waarop de vrouw haar berouw toonde. Maar ondertussen hadden de uitbaters al de nummerplaat van haar voertuig doorgegeven aan de politie.

Foto: ANP

Tijdens een huiszoeking bij de zeventigjarige vrouw werden een reeks gestolen bloempotten, tuinbeelden en kabouters aangetroffen. Ze bekende meteen alle diefstallen. Alle gestolen spullen stonden in de tuin van de beklaagde.

“Ik heb nooit iets verstopt, alles stond open en bloot”, vertelde de vrouw. “Ik weet niet eens waarom ik het heb gedaan. Ik wilde het niet doen, maar het was alsof ik het moest doen. Ik had er altijd al direct spijt van. Ik heb echt geen kwaad in mij”, zei de vrouw aan de rechter.

Die toonde begrip en beperkte de celstraf tot twee maanden met uitstel. De vrouw moet wel een boete van 320 euro betalen. De vrouw volgt intussen begeleiding, zodat ze niet meer gaat stelen.