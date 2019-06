Vier jaar cel voor echtgenoot die ‘onwillige’ vrouw drogeerde om perverse fantasieën te botvieren

Berlare - Een 43-jarige man uit Berlare heeft vier jaar cel gekregen voor het drogeren en verkrachten van zijn ‘onwillige’ vrouw. Hij liet ook hun hond zich aan haar vergrijpen. Een pervers tafereel dat hij filmde en toonde aan haar vrienden en familie.

De film die W.M. uit Berlare bijna drie jaar geleden opnam in zijn slaapkamer was ongemeen pervers. Op de beelden was te zien hoe zijn echtgenote, slapend en helemaal van de kaart, werd verkracht door haar hond. De vrouw bleek door haar man gedrogeerd te zijn met slaappillen en wist de volgende ochtend niet meer wat er was gebeurd. Pas nadat ze het filmpje, dat door W.M. geamuseerd was getoond aan haar vrienden en familie, onder ogen kreeg, besefte ze wat er al wekenlang gaande was. Haar black-outs, misselijkheid en het telkens naakt ontwaken bleken het gevolg te zijn van een grote dosis slaappillen die ze telkens de avond ervoor stiekem door haar echtgenoot had toegediend gekregen.

Foto: ANP

Opscheppen met filmpje

Zodra ze buiten westen was, had die van de situatie gebruikgemaakt om zijn vrouw, die hem op seksueel vlak niet meer kon bevredigen, te verkrachten en zijn perverse fantasieën te botvieren. Een ‘prestatie’ waar hij, zo bleek uit het onderzoek, mee opschepte bij zijn vrienden.

W.M. stond bij de politie al eerder gekend voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer werden ook heel wat filmpjes met bestialiteiten aangetroffen. Uit getuigenissen bleek ook dat hij vaak zijn dochter en stiefdochter bepotelde.

Nadat zijn echtgenote eind 2016 klacht had ingediend bij de politie werd W.M. opgepakt en aangehouden. Op zijn computer werd het bewuste filmpje met de hond aangetroffen en in zijn jaszak vonden de speurders ook de tube met de slaappillen. Eerder dat jaar had hij zijn echtgenote tijdens een ruzie vuistslagen verkocht en aan haar haren uit de auto gesleurd.

Risico op recidive groot

W.M. kwam begin vorig jaar, in afwachting van zijn proces, vrij onder voorwaarden. Tijdens de behandeling van zijn zaak had het openbaar ministerie een celstraf van zes jaar gevorderd. Uit het verslag van de gerechtspsychiater was gebleken dat het risico om opnieuw feiten te plegen groot was. In het vonnis van de rechter werd W.M. vorige week uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Hij werd ook voor vijf jaar ontzet uit al zijn rechten. De openbaar aanklager had zijn onmiddellijke aanhouding gevraagd, maar daar ging de voorzitter niet op in. Zijn advocaat argumenteerde dat zijn cliënt zijn voorwaarden strikt had nageleefd en psychiatrische begeleiding krijgt voor zijn seksuele driften. Tijdens zijn proces had W.M. steevast alle beschuldigingen ontkend.