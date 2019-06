Trump roept Mexico opnieuw tot de orde

Op bezoek in Londen heeft de Amerikaanse president Donald Trump maandag Mexico opnieuw tot de orde geroepen. “Als teken van goede wil moet Mexico meteen een eind maken aan de stroom mensen en drugs doorheen hun land en naar onze Zuidelijke Grens. Zij kunnen het doen indien zij willen”, luidde de presidentiële tweet.

Die kwam er terwijl de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Erbrard en andere Mexicaanse topambtenaren in Washington zijn om er praten over het plan van Trump om vanaf volgende week een heffing van vijf procent in te voeren op alle Mexicaanse goederen. Hij wil het Midden-Amerikaanse land daarmee onder druk zetten meer te doen om de influx van migranten in de VS tegen te houden.

Ebrard zei eerder dat de heffing beide landen schade zal toebrengen en Mexico zal verzwakken bij het helpen stoppen van de golf van mensen uit landen als El Salvador, Guatemala en Honduras.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want!