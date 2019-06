Burgemeester Lokeren (Open VLD) pleit voor doorgedreven confederalisme

Filip Anthuenis, de burgemeester van Lokeren, pleit voor een doorgedreven confederalisme, met een overheveling van het veiligheidsbeleid, het migratiebeleid en het tewerkstellingsbeleid. “Vlaanderen en Wallonië gaan twee richtingen op”, zegt Anthuenis. Het standpunt, dat gedragen wordt door de lokale afdeling, is niet doorgesproken met partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Een online petitie is maandag meer dan 900 keer ondertekend.

“Vlaanderen heeft rechts en centrumrechts gestemd, Wallonië links en centrumlinks”, zegt de Lokerse burgemeester. “Dat was vroeger ook zo, maar nu is het enorm uitvergroot”, vindt Anthuenis. “Het logisch gevolg is dat het dramatisch wordt om een goede regering te vormen en deftige wetten uit te vaardigen.”

Petitie

De petitie, waarover TV Oost maandag bericht, pleit ook voor een drastische sanering in de politieke instellingen en bijkomende slagkracht voor steden en gemeenten. Maar de keuze voor confederalisme valt op, gezien het geen nationaal partijstandpunt is. Anthuenis is met de petitie niet uit op een breuk met de partijleiding.

“Het is niet de bedoeling om de splitsing van België af te kondigen”, zegt Anthuenis nog. “Confederalisme is geen partijstandpunt, maar is het in het verleden wel geweest. Een partijprogramma is een evolutief gegeven”, klinkt het nog. “Het voorstel is voor de Lokerse burgemeester “geen dogma”, maar wel “een mogelijke oplossing voor het immobilisme waarin we zitten”.