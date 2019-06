Vlaming in Maleisische cel voor ‘wokmoord’: “Soms moet rechtvaardigheid afgedwongen worden”

De Belgische oplichter Thierry V. (64) is gearresteerd in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. De Antwerpenaar zou begin maart een Ierse computerprogrammeur hebben vermoord in een luxeflat in de Maleisische stad Penang. Het slachtoffer werd met een wokpan op het hoofd geslagen en de keel overgesneden.