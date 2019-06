Club Brugge maakt oefenprogramma bekend, mét terugkeer van de Brugse Metten

Club Brugge begint op dinsdag 18 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de medische testen. De eerste training staat gepland op vrijdag 21 juni, waarna Club op zondag naar KFC Heist gaat voor zijn eerste oefenmatch.

Daarna volgen nog zes oefenwedstrijden: op 29 juni tegen Torhout, daags voor de Fandag en de Stadium Run. Tijdens de eerste week van juli trekt Blauw-Zwart op stage naar het Nederlandse Garderen, waar ze tegen Heracles en AZ zullen spelen. Terug in België volgen dan nog oefenwedstrijden tegen Lokomotiv Zagreb (12/7) en Union (15/7). Als kers op de taart volgen dan op vrijdag 19 juli de Brugse Metten tegen Sporting Lissabon.

We're not done yet... De Brugse Metten zijn terug! Te gast dit seizoen: @Sporting_CP ????



