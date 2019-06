Miljonair en nieuwe vriendin aangehouden voor verdwijning vervreemde echtgenote: “Scheiden zou hem kwaad maken”

Miljonair Fotis Dulos (51) en zijn 44-jarige vriendin werden zaterdag aangehouden in verband met de verdwijning van Jennifer Dulos, de vervreemde Amerikaanse echtgenote van de Griekse vastgoedmakelaar. De twee waren al enkele jaren in een bittere scheiding verwikkeld toen ze vorige week plots verdween. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de moeder van vijf. Haar man werd op de dag van haar verdwijning gefilmd toen hij vuilnis “besmeurd met bloed” weggooide.

Jennifer Dulos werd het laatst gezien op 24 mei toen ze haar kinderen met de auto naar school bracht. Vrienden van de vrouw belden ’s avonds de politie: Dulos was al meer dan tien uur spoorloos en had verschillende afspraken gemist.

“Ze zou nooit zomaar verdwijnen”, klinkt het bij familie en vrienden. De politie en brandweer van New Canaan in de Amerikaanse staat Connecticut startten een grootscheepse zoekactie. Haar auto werd gevonden, maar de vrouw zelf blijft spoorloos.

Vechtscheiding

Dulos en zijn vrouw waren al twee jaar verwikkeld in een bittere vechtscheiding, waar onder andere het hoederecht over hun vijf kinderen op het spel stond. Dulos beschuldigde haar man van ontrouw, en wreedheden. Hij dreigde er bovendien mee dat hij de kinderen zou ontvoeren en naar Griekenland zou brengen. De Griekse vastgoedmakelaar en miljonair heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

“Ik weet dat een scheiding en het hoederecht aanvechten hem kwaad zal maken”, verklaarde Jennifer Dulos een tijd geleden volgens gerechtsdocumenten. “Ik weet dat hij wraak zal proberen nemen door me pijn te doen.” De angst van de vrouw werd groter toen Dulos een handwapen kocht in 2017 en hij volgens haar “fantaseerde over wraak”.

Moordzaak

Volgens persagentschap Reuters was de gsm van Fotis Dulis in de buurt van de plek waar de vrouw het laatst werd gezien. Er zouden ook kleren, sponsjes en doeken met bloed van de verdwenen vrouw zijn gevonden in vuilnisbakken in de buurt.

Afgelopen zaterdag werden Fotis Dulos en zijn nieuwe vriendin aangehouden toen ze in een hotel verbleven. De twee worden ervan verdacht geknoeid te hebben met bewijsmateriaal en het belemmeren van de rechtsgang. Ze verschenen maandag voor de eerste keer voor de rechtbank.

De politie behandelt de zaak van de verdwenen Jennifer Dulos intussen als een moord, maar wil niet zeggen of het lichaam van de Amerikaanse vrouw al is gevonden. De twee verdachten blijven momenteel in de cel. Hun borgtocht bedraagt een half miljoen dollar.

