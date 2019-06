Vlaamse PVDA’ers zijn de schrik van politiek links: “Lang een theoretische bedreiging, nu een reële”

De Vlaamse PVDA’ers maken zich op om in de parlementen te gaan zetelen. En ze zijn met een pak meer dan ze in hun stoutste dromen durfden te vermoeden. Groen en SP.A kijken met de nodige bezorgdheid naar het donkerrood geweld dat hen op de parlementsbanken komt vergezellen. “En terecht”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Ze waren een theoretische bedreiging, nu zijn ze een reële bedreiging op links.”

“Het doel was Peter Mertens in de Kamer krijgen. De tweede plaats van zijn Antwerpse lijst was een bonus. Bij de uiteindelijke uitslag kregen we een bonus op de bonus.” Jos D’Haese, lijsttrekker van de ...