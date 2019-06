Genk ontving nog geen bod voor sterkhouders en hoopt Berge, Samatta of Trossard nog te overtuigen

Racing Genk heeft met Felice Mazzu een nieuwe trainer beet, maar voor het overige is het windstil bij de landskampioen. In zoverre dat de club hoopt alsnog één van de spelers van wie aangekondigd was dat ze zeker zouden vertrekken – Leandro Trossard, Sander Berge of Ally Samatta – te kunnen houden.

Na de landstitel werd er niet geheimzinnig over gedaan. Aan Berge, Samatta en Trossard was voor het seizoen beloofd dat ze in de zomer van 2019 mochten vertrekken. Zo kon Genk de spelers overtuigen te blijven. Intussen is het echter bijzonder stil. Van Inter Milaan (Berge) en Arsenal (Trossard) werd nog niets gehoord. Daardoor rijst stilaan de vraag of ze wel kunnen vertrekken, want gratis zal de club ze niet laten gaan. “Er is niets concreets”, bevestigt TD Dimitri de Condé. “Wij hebben inderdaad een idee over spelers die zouden kunnen vertrekken, maar of dat ook zo zal zijn? Het zou weleens een verrassing kunnen worden. Iemand van wie we dachten dat hij zou vertrekken, zou weleens kunnen blijven.” Malinovskyi schermt met interesse van Napoli en Spor­ting Lissabon, maar ook daar is het stil.

Genk heeft wel een duidelijk plan. “Drie spelers uit, vijf spelers in”, aldus De Condé. “Maar ik vrees dat we dat pas eind augustus zullen weten. Voor mij is het belangrijkste dat we opnieuw een trainer hebben. Mazzu staat bekend als een motivator. Misschien kan hij ook spelers overtuigen om te blijven.” Mazzu kan trouwens al meteen aan de bak. Het Zweedse aanvallende talent Benjamin Nygren (17) beslist volgende week na een gesprek met de trainer of hij voor Genk kiest.

Karel Geraerts T2?

In de trainersstaf rond Mazzu worden veranderingen verwacht. “Ik werk graag met mensen die ik goed ken”, aldus de trainer. “Maar je moet de club ook respecteren. Genk is kampioen en het werkt al twee jaar uitstekend. Ik aanvaard de structuur.” Karel Geraerts (36) is kandidaat om als rechterhand van Mazzu te fungeren. De 36-jarige Limburger is ex-jeugdspeler van Genk, en speelde nog onder Mazzu bij Charleroi. Eerst moet het vertrek van T2 Johan Van Rumst, die Philippe Clement naar Club Brugge zou volgen, nog offi­cieel afgerond worden.