Vijf stevige uitdagingen liggen op Felice Mazzu te wachten bij landskampioen Genk

De sfeer was feestelijk. Zelfs Peter Croonen, de voorzitter die doorgaans op de achtergrond blijft, was uitgerukt voor de voorstelling van de nieuwe Genk-coach: Felice Mazzu (53). “We hebben de juiste man gevonden”, jubelde hij. “Iemand met menselijke warmte, die perfect aansluit bij het DNA van onze club.” Zoals zoveel Genkenaars is Mazzu de zoon van een mijnwerker. Van de kompels is geweten dat ze konden werken, Mazzu zal dat ook moeten doen. “De andere kandidaten toonden allemaal een beetje schrik om te komen voor het seizoen van de bevestiging”, zegt technisch directeur Dimitri de Condé. “Felice niet. Hij wilde naar eigen zelfs door een muur naar Genk komen. Dat heeft ons overtuigd.” Vijf stevige uitdagingen die op hem liggen te wachten.