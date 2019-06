Belgische beloften lopen een blauwtje in Frankrijk in aanloop naar het EK

De nationale beloftenploeg heeft zijn enige oefenwedstrijd in aanloop naar het EK kansloos verloren. De manschappen van Johan Walem, die vandaag de drie afvallers uit zijn voorlopige selectie bekendmaakt, werden door Frankrijk met de voetjes op de grond gezet. Het werd 3-0 in Le Mans.

Wat vooraf werd gevreesd na het uitvallen van verdediger Zinho Vanheusden en topschutter Landry Dimata, werd pijnlijk duidelijk in de met 3-0 verloren oefenpot van de Franse leeftijdsgenoten. De jonge Duivels trekken namelijk flink gehandicapt naar het EK, waar het in een loodzware groep met Spanje, Italië en Polen terechtkomt. Zonder Standard-verdediger Vanheusden staan de Belgen achterin op wankele poten, terwijl voorin nog een afwerker wordt gezocht.

Het heikele punt lijkt in de defensie te liggen. Het optreden van Sebastiaan Bornauw, vervanger van Vanheusden, tegen Frankrijk boezemde weinig vertrouwen in. Een paar keer knullig uitvoetballen, een stevige tussenkomst te laat: het matchbegin was moeilijk. Toen hij Lyon-spits Moussa Dembélé een nanoseconde uit het oog verloor, was het prijs. Doelman Jackers redde nog met de benen, al voor de tweede keer op dat moment, maar in de rebound speelden Bamba en Reine-Adélaïde het rustig uit (1-0). Na een ziekenhuisbal van Bornauw en een nieuwe Franse waarschuwing, dribbelde Ikoné de jonge Duivels op een hoopje, waarna de Franse Moussa Dembélé wegdraaide van Bornauw en Jackers geen kans liet (2-0).

De jonge Duivels konden daar weinig tegenover stellen. Rust aan de bal was er amper en voorin werd voortdurend voor de snelheid gekozen van vleugelaanvallers Lukebakio en Mbenza. Vooral laatstgenoemde wist zich geen raad met PSG-rechtsachter Dagba. De twee keer voor de rust dat de jonge Duivels toch een kans kregen, kwam er niet toevallig na een knappe pass van aanvoerder Siebe Schrijvers, de beste Belg voor de rust. Leya Iseka blijkt echter (nog) geen killer zoals zijn broer Michy Batshuayi. Eerst werd hij nog teruggehaald door Leipzig-verdediger Konaté. De tweede keer, vlak voor de rust, gaf hij doelman Bernardoni de kans om het leer naast te duwen.

Voor de tweede helft wisselde Walem zowat zijn gehele middenveld én aanval maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Integendeel. De jonge Duivels bleken niet opgewassen tegen de fysiek sterkere Fransen. Les Bleuets diepten de score zonder veel moeite uit tot 3-0. Op corner maakte Reine-Adélaïde met een hakje zijn tweede doelpunt. Jackers voorkwam dat Mateta én Ntcham er nog 4-0 van maakten. Enig lichtpuntje: de scherp ingevallen Benson die doelman Bernardoni twee keer tot een redding dwong en daarmee hoopt dat Walem hem vandaag niet uit de selectie laat vallen. Als de Belgen na een kwalificatiecampagne zonder nederlaag al droomden van meer, zal de realiteit nu wel inzinken.

FRANKRIJK U21 – BELGIË U21 2-0

DOELPUNTEN: 15’ Reine-Adélaïde 1-0, 25’ Dembélé 2-0, 59’ Reine-Adélaïde 3-0

TOESCHOUWERS: 6917

SCHEIDSRECHTER: Doveri (Ita)

FRANKRIJK: Bernardoni; Dagba (61’ Amian), Konaté (46’ Sarr), Upamecano (71’Niakhaté), Ballo-Touré (46’ Caci); Tousart (79’ Sissoko), Aouar (61’ Ntcham), Reine-Adélaïde; Ikoné (71’ Guendouzi), Dembélé (61’ Mateta), Bamba (46’ Del Castillo)

BELGIË: Jackers; Saelemaeckers (79’ Schryvers), Faes (79’ Wouters), Bornauw (79’ Bushiri), De Norre (46’ Cobbaut); Vanlerberghe (46’ Bastien), Heynen (46’ Omeonga), Schrijvers (46’ De Sart); Lukebakio (60’ Benson), Leya Iseka (46’ Oulare), Mbenza (46’ Amuzu)