CLUBNIEUWS. Eerste aanwinst AA Gent, Osimhen dicht bij recordtransfer en nieuw kunstgras op Stayen

De transfermercato kan stilaan losbarsten en AA Gent heeft zijn eerste transfer al beet. Charleroi-spits Victor Osimhen staat op een zucht van een transfer voor een recordsom van 15 miljoen euro. Bij STVV hebben ze bijna al hun tweede zomertransfer beet maar maken ze ook werk van hun (vervloekt) kunstgrasveld.

Castro-Montes eerste aanwinst van AA Gent

­Alessio Castro-Montes wordt de eerste aanwinst van AA Gent. Nadat er al een persoonlijk akkoord was, zijn ook Eupen en Gent eruit. Als alles goed gaat, wordt de deal vandaag afgerond en geofficialiseerd.

De 22-jarige Belg met Spaanse roots is een offensief ingestelde rechtsachter die bij Eupen nog één jaar onder contract lag. Met de overgang zou naar verluidt een bedrag van zo’n 1,2 miljoen euro gemoeid zijn. AA Gent had op de rechtsachter geen alternatief voor Souquet en had ook Vojvoda van Moeskroen op het oog, maar die koos voor Standard. Dat Castro-Montes ook op andere posities uit de voeten kan (hoger op het veld en op links), is een grote troef. Castro-Montes werd opgeleid bij Anderlecht en voetbalde ook twee jaar bij STVV, waar hij bevriend raakte met huidige Gent-speler Roman ­Bezus.

Intussen onderhandelt Eupen met Nils Schouterden over een contractverlenging. De huidige overeenkomst van de 30-jarige middenvelder loopt af. (vdm, svc, thst, ssg, bfa)

Osimhen dicht bij Atalanta voor recordsom van 15 miljoen euro

Charleroi-spits Victor Osimhen staat op een zucht van Atalanta. De Italianen – afgelopen seizoen derde in de Serie A – willen 15 miljoen euro neertellen voor de 20-jarige Nigeriaan. De Carolo’s legden hun topschutter pas enkele dagen geleden vast voor 3,5 miljoen euro van Wolfsburg – een clausule die in het oorspronkelijke huurcontract stond – en lijken nu dus bijna 12 miljoen euro winst te gaan maken. Hoewel Wolfsburg nog een doorverkooppercentage wist te bedingen, is dit veruit de grootste uitgaande transfer van Charleroi.

Ook RC Genk toonde even interesse in de Nigeriaan, die vorig seizoen twintig keer scoorde in België, maar Felice Mazzu slaagde er niet in zijn spits mee te nemen naar zijn nieuwe club. Afgelopen winter toonden ook Lille en AC Milan interesse, maar zij vissen nu achter het net.(bvv)

STVV vervangt vervloekte kunstgrasmat, Diagne is bijna een Kanarie

STVV is begonnen met de aanleg van een nieuwe kunstgrasmat. Die was dringend aan vervanging toe. De huidige mat was acht jaar oud, al kreeg ze in 2016 een nieuwe toplaag. Afgelopen seizoen klaagden heel wat bezoekende ploegen over de staat van het veld op Stayen. In de Pro League gingen er zelfs stemmen op om kunstgras te verbieden. Benieuwd of het nieuwe kunstgras – kostprijs zo’n 200.000 euro – de discussie kan stoppen.

Modou Diagne wordt hoogstwaarschijnlijk de tweede zomertransfer van STVV na Mathieu Troonbeeckx, die overkwam van KSK Heist. De onderhandelingen met de 25-jarige Diagne zitten in een afrondende fase. De centrale verdediger komt over van AS Nancy. STVV houdt dus volop rekening met een vertrek van Tomiyasu en/of Teixeira in de defensie.(vdm, gus)