“Europese Unie is verantwoordelijk voor dood van 12.000 migranten”

In het rapport, dat 245 pagina’s telt, vragen Branco en Shatz aan de openbare aanklager van het Strafhof om de EU, Italië, Duitsland en Frankrijk te vervolgen voor de Europese migratiepolitiek sinds 2014. “Die politieke instelling heeft doelbewust het leven opgeofferd van migranten die op de Middellandse Zee tussen Libië en Europa in de problemen zijn gekomen en dat alleen maar om te voorkomen dat ze in Europa een veilig onderkomen zouden zoeken”, zeggen Branco en Shatz aan de Britse krant The Guardian. “De Europese beleidsmakers hebben ’s werelds gevaarlijkste migratieroute georganiseerd en dat heeft tot nu meer dan 12.000 levens gekost.”

Juan Branco AP

Dat het advocatenduo zich vooral focust op de migratiepolitiek na 2014 is geen toeval. “Alles is veranderd toen Italië zijn reddingsoperatie Mare Nostrum stopzette. De Italiaanse overheid heeft in amper een jaar tijd meer dan 150.000 migranten gered. Nadien werd Mare Nostrum vervangen door het Europese Triton. Maar die operatie was vooral bezig met het bewaken van de buitengrenzen en niet met het redden van migranten. In vijf jaar tijd vielen duizenden doden en werden heel wat migranten terug naar Libië gestuurd en dat terwijl de politici wisten dat die mensen waarschijnlijk terechtkomen in detentiecentra die aan concentratiekampen doen denken.”

WikiLeaks

Branco, die momenteel werkt als onderzoeksjournalist voor het maandblad Le Monde Diplomatique, is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd wereldbekend in 2015, toen hij WikiLeaks-klokkenluider Julian Assange juridisch bijstond en aan de Franse autoriteiten vroeg om hem asiel te verlenen. Na de Franse presidentsverkiezingen van 2017 vroeg Branco openlijk aan de kersverse president Emmanuel Macron om Assange te beschermen, die maar lauwtjes reageerde. Nadien nam hij nog tal van prestigieuze rechtszaken aan, waaronder tegen filmregisseur Terry Gilliam in The Man Who Don Quixote-zaak waar hij zijn eigen vader Paulo Branco verdedigde.

Branco’s Israëlische collega Shatz werkt als advocaat bij de ngo Global Legal Action Network en strijdt wereldwijd tegen juridische onrechtvaardigheid.

Prioriteiten

De Europese Commissie wil voorlopig nog niet reageren op het rapport omdat de procedure nog niet formeel is opgestart. “Wel willen we benadrukken dat het redden van mensenlevens op zee wel degelijk onze prioriteit is”, zegt woordvoerster Natasha Bertaud. “Daar mag niet aan getwijfeld worden. Het is niet het Europese beleid dat de tragedies op de Middellandse Zee veroorzaakt maar wel het wrede zakenmodel van mensenhandelaars en smokkelaars.”