Reeks aanslagen verijdeld in Niger

In Niger zijn afgelopen weekend een reeks aanslagen in de hoofdstad Niamey en in de zuidoostelijke stad Diffa verijdeld, volgens de regering.

Zaterdagnamiddag zou een groep van vijf personen onder wie twee terroristen in de wijk rond de luchthaven zijn opgepakt. Ze hadden plannen om aanslagen te plegen in en rond Niamey, meldt het Nigerese ministerie van Defensie in een communiqué. In de mededeling worden geen gegevens verstrekt over de identiteit van de personen noch over hun doelwitten.

Zondag werden nog eens twee andere aanslagen verijdeld, in Diffa deze keer. De plaatselijke autoriteiten wijzen met beschuldigende vinger naar de Nigeriaanse islamitische terreurgroepering Boko Haram. Diffa telt ongeveer 200.000 inwoners en ligt op enkele kilometers van de grens met Nigeria.