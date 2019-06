Amerikaans Congres keurt dan toch hulppakket goed voor slachtoffers van natuurrampen

In de Verenigde Staten heeft het Congres maandag, na maanden palaveren, groen licht gegeven voor een pakket noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen in het land. Het gaat om een bedrag van 19,1 miljard dollar. Het geld moet dienen om mensen, voornamelijk in Californië en op het aan VS gebonden territorium Puerto Rico, te helpen die het slachtoffer werden van natuurlijke rampen zoals branden, overstromingen of orkaangeweld.

Bij zijn terugkeer uit vakantie keurde het Huis van Afgevaardigden de maatregel met groot gemak goed, waarna de tekst op het bureau van de Amerikaanse president komt te liggen. Die reageerde tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië op Twitter al op de goedkeuring: “Geweldig, nu zullen we het in de Senaat klaarspelen. Boeren, Puerto Rico en alle anderen gaan zeer tevreden zijn”, stelde hij.

De fondsen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van infrastructuur, bijstand aan plattelandsgebieden en het verlagen van de impact van natuurrampen op het eiland Puerto Rico en in deelstaten als Californië, Florida, Noord- en Zuid-Carolina, Iowa en Texas. Zo’n 3 miljard dollar gaat voorts naar boeren die als gevolg van natuurrampen hun oogst verloren.

Foto: AFP

De maatregel werd uiteindelijk goedgekeurd met 354 stemmen voor en 58 tegen, maar een makkelijke discussie was het allerminst. Zo uitte Trump in mei nog kritiek op het “hoge” bedrag dat voor Puerto Rico was voorzien. Na een akkoord tussen de Democraten, die het Huis controleren, en de Republikeinen, die in de Senaat de plak zwaaien, werd Trump dan toch bereid gevonden om de tekst te bekrachtigen.

Trump: “Geen 3.000 mensen gestorven”

Hoewel onderzoek door de George Washington-universiteit in augustus 2018 uitwees dat orkaan Maria bij haar verwoestende doortocht door het Caribisch gebied in 2017 bijna 3.000 dodelijke slachtoffers maakte, ontkende Trump dat. “Er zijn geen 3.000 mensen gestorven door de orkaan op Puerto Rico. Toen ik het eiland verliet, NADAT de orkaan er had huisgehouden, waren er tussen de 6 en 18 doden. Na verloop van tijd is dat niet zo sterk gestegen”, tweette hij in september 2018 nadat Puerto Rico op basis van de studie het officiële dodental optrok.

De Democraten zouden volgens de miljardair het aantal doden hebben opgetrokken om hem in een slecht daglicht te brengen.

(Lees verder onder de tweets)

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018

.....This was done by the Democrats in order to make me look as bad as possible when I was successfully raising Billions of Dollars to help rebuild Puerto Rico. If a person died for any reason, like old age, just add them onto the list. Bad politics. I love Puerto Rico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018

De overheid kreeg veel kritiek vanwege de trage en ontoereikende reactie op de ramp. President Donald Trump stuurde hulpverlening prioritair naar de staten Texas en Lousiana, die in die periode door orkaan Harvey waren getroffen. Trump verdedigde de aanpak, die hij een “onvolprezen succes” noemde, onder meer door te verwijzen naar het “lage” dodencijfer.

Foto: AFP

Het hogere dodental van 2.975 volgde uit een onderzoek van de sterftecijfers van de maanden na de ramp en een vergelijking met die van andere jaren. Zo bleek dat tussen september 2017 en februari 2018 22 procent meer mensen stierven. Het eiland was zo verwoest dat dorpen van de buitenwereld waren afgesneden. Mensen hadden er geen drinkbaar water, elektriciteit of telefoon. Vaak waren de wegen ook stuk, zodat kwetsbare bewoners maandenlang niet bij dokters of apothekers konden geraken.