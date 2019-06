Ex-politici krijgen samen 22 miljoen euro als afscheidscadeau

Het Vlaams Parlement en de Kamer moeten ruim 22 miljoen euro aan uittredingsvergoedingen betalen aan parlementsleden die hun zetel verloren of opgaven na de verkiezingen van 26 mei. Dat berekende De Tijd.

In het Vlaams Parlement raakten 56 politici niet meer verkozen of verzaken ze aan hun zitje. Samen hebben zij recht op bijna 9,5 miljoen euro aan exitvergoedingen. In de Kamer keren 72 politici niet meer terug na de verkiezingen. Samen hebben die recht op bijna 13 miljoen euro aan exitpremies.

De regeling in de Kamer is iets guller dan die in het Vlaams Parlement. Bovendien zijn er meer politici in de Kamer die niet meer terugkeren.

Of de totaalsom effectief wordt uitgekeerd, hangt van de betrokken politici af. Ze moeten zelf een aanvraag indienen.

De uittredingsvergoedingen zijn een vangnet voor politici die onverwacht niet opnieuw verkozen raken. De premies zijn de afgelopen jaren minder gul geworden, maar blijven omstreden. In vergelijking met die in het buitenland blijven ze aan de hoge kant.