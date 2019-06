Koningin Elizabeth uit subtiele kritiek op beleid van Donald Trump bij officieel staatsbanket

Donald Trump is maandagavond feestelijk onthaald door de Britse koningin Elizabeth. Het Britse staatshoofd had tijdens de traditionele speeches bij het staatsbanket echter ook subtiele kritiek op het beleid van de Amerikaanse president: “We mogen de oorspronkelijke bedoeling van onze gemeenschappelijke instellingen nooit vergeten.”

De uitspraken van Donald Trump over de Britse interne politieke keuken dreigden het staatsbezoek van de Amerikaanse president aan het Verenigd Koninkrijk te overschaduwen, maar op de rode loper en onder alle koninklijke praal smolt zijn kritiek weg. “De band tussen onze landen werd voor eeuwig verzegeld in die grote kruistocht”, verwees Trump tijdens het banket ter zijner eer op Buckingham Palace naar de geallieerde landing op D-Day, de aanleiding voor het staatsbezoek.

President Trump en prins Charles schouwden maandagmiddag de troepen. Foto: Photo News

“Door onze gedeelde overwinning en erfenis te eren, bevestigen we onze trouw aan de gedeelde waarden die ons nog lang in de toekomst zullen verenigen: vrijheid, soevereiniteit, zelfbeschikking, de rechtsstaat en eerbied voor de rechten die ons door de Almachtige God zijn geschonken”, klonk het. Trump had ook lof voor zijn gastvrouw koningin Elizabeth, die hij “de belichaming van de waardigheid, de plichtsgetrouwheid en het patriottisme dat in elk Brits hart klopt” noemde.

Subtiele kritiek van de Queen

Koningin Elizabeth had op haar beurt een opvallend politieke boodschap voor haar gast in petto. “Meneer de president, ik heb er vertrouwen in dat onze gedeelde waarden en belangen ons ook in de toekomst zullen verenigen”, klonk het. “Vanavond vieren we een alliantie die de veiligheid en welvaart van onze beider volkeren al decennia heeft helpen verzekeren, en waarvan ik geloof dat die nog vele jaren zal bestaan.”

President Trump, koningin Elizabeth, Melania Trump, prins Charles en zijn echtgenote Camilla. Foto: Photo News

Waarna de Queen een subtiele kritiek gaf op het beleid van president Trump: “In het vooruitzicht van de uitdagingen van de 21ste eeuw, herinnert D-Day ons aan wat onze landen samen hebben bereikt. Na de gedeelde opofferingen van de Tweede Wereldoorlog, werkten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten samen met andere bondgenoten aan een reeks internationale instellingen, die moesten garanderen dat de gruwels van dat conflict nooit herhaald zouden worden”, verwees koningin Elizabeth naar de Verenigde Naties en de NAVO. President Trump nam dergelijke internationale instellingen sinds zijn aantreden al meermaals onder vuur. “Terwijl de wereld is veranderd, moeten we de oorspronkelijke bedoeling van die instellingen nooit vergeten: landen die samenwerken om een hard bevochten vrede te verzekeren”, besloot de Queen.

Koningin Elizabeth leidde president Trump en zijn echtgenote Melania rond in Buckingham Palace. Foto: AFP

Rondleiding door de Queen

Het banket was het sluitstuk van de eerste dag van het driedaagse staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk. Die eerste dag is traditioneel voorbehouden voor ontmoetingen en ceremonies met de koninklijke familie. In de voormiddag had Trump samen met kroonprins Charles de troepen geïnspecteerd, om daarna samen met zijn vrouw Melania een eerste keer te lunchen met koningin Elizabeth en enkele andere belangrijke royals.

In de namiddag gaf de Queen een rondleiding langs de belangrijkste onderdelen uit de koninklijke collectie met Amerikaans historisch belang, waaronder enkele golfmemorabilia als toegift voor de president die twee golfterreinen in Schotland bezit. Daarna begeleidde prins Andrew Trump naar Westminster Abbey, waar de president een rouwkrans aan het Graf van de Onbekende Soldaat. Daarna volgde thee in Clarence House, de residentie van prins Charles. Om de dag dus af te sluiten met het traditionele staatsbanket.

Vandaag is het tijd voor politiek: zo zal Trump ontbijten met enkele belangrijke zakenlui, en volgen daarna nog een gesprek met de aftredende Britse premier Theresa May in haar ambtswoning in Downing Street, een persconferentie, en een galadiner in de ambassade van de Amerikaanse ambassadeur.

President Trump bij de ontvangst door koningin Elizabeth. Foto: REUTERS

Koningin Elizabeth met Melania Trump en Camilla Parker Bowles. Foto: Photo News

President Trump en zijn echtgenote Melania in Westminster Abbey. Foto: EPA-EFE

President Trump legde een krans neer aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Westminster Abbey. Foto: Photo News

Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kuschner in Westminster Abbey. Foto: AFP

Koningin Elizabeth en Donald Trump voor het staatsbanket in Buckingham Palace. Foto: AP

De Britse premier Theresa May en prins William voor het staatsbanket in Buckingham Palace. Foto: Photo News