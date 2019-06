Omstreden Hongaarse Fidesz-partij wil dan toch bij EVP blijven

De rechts-nationalistische Hongaarse regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orbàn wil in het Europees parlement dan toch lid blijven van de christendemocratische EVP. “Ik denk dat dat beter is voor ons”, aldus Gergely Gulyàs, minister en een van Orbàns vertrouwelingen, dinsdag in een interview met de Duitse krant Die Welt. “En ook voor de EVP is het het beste om ons te behouden.” Fidesz is in het Europees parlement nog goed voor 13 van de 179 EVP-zetels.