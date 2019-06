Gent -

Julie Van den Steen nam vorige week in tranen afscheid van haar job als radiopresentatrice, en had vandaag opnieuw reden om te treuren: de geparkeerde wagen van de 26-jarige is vannacht zwaar gevandaliseerd nabij de Korenmarkt in Gent. “Vandaag werd ik zo wakker”, staat te lezen bij foto’s van de Volvo van Van den Steen. “Heeft iemand iets gezien? Laat het me dan weten.”