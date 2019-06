Burgemeester van Oosterzele krijgt boete van 2.000 euro voor inbreuk op privacy met verkiezingspropaganda

Oosterzele - De autoriteit voor gegevensbescherming heeft Johan Van Durme veroordeeld voor inbreuken op de privacy in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018. De CD&V-burgemeester van het Oost-Vlaamse Oosterzele stuurde in 2018 mails met campagne-berichten naar inwoners van zijn gemeente.

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gaf vorige week voor het eerst een boete en een berisping aan een burgemeester, zonder die bij naam te noemen. Uit documenten die Belga kon inkijken blijkt dat de inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese GDPR-richtlijn) gepleegd is door Johan Van Durme, de burgemeester van Oosterzele.

Van Durme maakte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 misbruik van gegevens die hij door zijn functie had verkregen: de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen stuurde de burgemeester als antwoord op een mail over een verkavelingswijziging een electoraal bericht. Dat is “een ernstige inbreuk van de AVG” en “daar komt bij dat het hier gaat om een gebruik voor persoonlijke doelen van de houder van dit mandaat”, motiveert de autoriteit. “Van een burgemeester mag worden verwacht dat hij kennis heeft van de verplichtingen die de AVG meebrengt of zich daar naar behoren van gewist.”

Van Durme werd eerder door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen al eens veroordeeld tot 6.000 euro boete, omdat verkiezingsuitgaven tijdens diezelfde campagne niet volgens het boekje waren aangegeven. De man is burgemeester van Oosterzele sinds 2001.