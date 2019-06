Echtgenote van Israëlische president Rivlin overleden

Nechama Rivlin, echtgenote van de Israëlische president Reuven Rivlin, is dinsdag kort voor haar 74ste verjaardag in het ziekenhuis Beilinson in de buurt van Tel Aviv overleden, zo heeft het presidentieel kabinet bekendgemaakt.

De Israëlische “first lady” kampte al jaren met longfibrose. Bij officiële gelegenheden had zij altijd beademingsapparatuur bij. In maart onderging ze nog een longtransplantatie. Maar daarvan herstelde zij niet meer.

Nechama Rivlin kwam op 5 juni 1945 als dochter van Oekraïense inwijkelingen in de landbouwgemeenschap Cherut ter wereld. In 1971 trouwde zij met Reuven Rivlin. Het paar trok naar Jeruzalem.

Rivlin werd in 2014 staatshoofd. Wegens zijn volkse en bescheiden optreden was het paar zeer geliefd in Israël. Als “first lady” bekommerde Nechama Rivli zich vooral om natuurbescherming en kinderen met beperkingen.