Frank De Boer: “Ik kreeg een aanbod als coach van Anderlecht, maar dat is toch een beetje het Inter Milaan van België”

“Anderlecht is toch een beetje het Inter Milaan van België, er loopt daar altijd wel iets verkeerd.” Dat heeft de voormalige Nederlandse top-voetballer en huidig Atlanta-coach Frank De Boer verklaard aan Yahoo Sports, toen hem gevraagd werd waarom hij in december geen coach wou worden in Brussel.

Frank De Boer (49) doet het momenteel uitstekend als coach van Amerikaans landskampioen Atlanta United FC. De Nederlander staat met één match minder gespeeld twee punten achter leider Philadelphia Union in de Eastern Conference van de MLS. De Boer begon nochtans dramatisch aan het seizoen met Atlanta, maar kreeg het team in de voorbije twee maanden terug op de rails.

En zeggen dat De Boer ook coach bij Anderlecht had kunnen zijn. Voor paars-wit was De Boer één van de topkandidaten toen Hein Vanhaezebrouck in december werd ontslagen. De Nederlander had er op dat moment twee negatieve ervaringen als coach bij Inter Milan en Crystal Palace opzitten en had naar eigen zeggen nood aan een stabiele club om zijn reputatie als trainer terug op te schroeven. ”Bij Inter moest ik vijftig procent van mijn tijd investeren in randzaken en managers. Die hadden een grote invloed in die club. Bij Crystal Palace wou ik niet luisteren naar de voorzitter, die niet veel van voetbal kende.”

De Boers vrouw zag Brussel wel zitten

Dus had De Boer wel oren naar het langetermijnproject van Atlanta United FC. Hij vloog naar de VS en net op het moment dat technisch directeur Bocanegra hem kwam ophalen aan zijn hotel, kreeg De Boer een telefoontje van zijn manager. Of hij geïnteresseerd was om coach te worden bij Anderlecht? Zijn vrouw Helen zag een verhuis naar Brussel best zitten, maar De Boer wou liever naar Atlanta. “Anderlecht is toch een beetje het Inter Milaan van België, er loopt daar altijd wel iets verkeerd. Daar had ik geen zin in”, aldus De Boer aan Yahoo Sports. “Ik vind het niet erg om de spotlights te staan bij een Europese club, maar ik wil ergens aan de slag zijn waar ik kan focussen op mijn werk en niet constant op mijn hoede moet zijn voor iemand die de poten vanonder mijn stoel aan het zagen is.”

Anderlecht kwam uiteindelijk bij Fred Rutten terecht. Dat bleek een miscast. Waarna Vincent Kompany als de verlosser werd binnengehaald.