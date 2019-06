Een nieuwe fandorp, Freed from Desire en dj-set van Qmusic: zo wil de Voetbalbond voor meer sfeer zorgen bij de Rode Duivels

Voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Kazachstan (zaterdag 8 juni om 20u45) en Schotland (dinsdag 11 juni om 20u45) verhuist de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het fandorp van het Atomium naar het Koning Boudewijnstadion. De KBVB wil de supporters zo “nog dichter bij de Rode Duivels betrekken”.

Als deze test in de smaak valt bij de fans, herhaalt de KBVB deze formule ook voor de andere thuiswedstrijden. Om de honderdste interland van Eden Hazard te vieren zal 1895, de officiële supportersclub van de Belgische nationale ploeg, tijdens de match tegen Kazachstan uitpakken met een tifo.

“Sinds september 2018 zijn de Rode Duivels onafgebroken het nummer één van de wereld”, zo klinkt het dinsdag in een persbericht. “Dat neemt niet weg dat onze voetbalsterren een speciale band hebben met hun supporters, zeker na de WK-gekte en de fantastische viering op de Grote Markt in Brussel. Ze willen die band opnieuw aanhalen. Niet alleen tijdens de match, maar ook voor het eerste fluitsignaal. Daarom verwelkomt de KBVB de supporters van de Duivels de komende twee wedstrijden graag al massaal vanaf 18u30 in het stadion.”

“Het nieuwe fandorp, dat ruim tweeënhalf uur voor de aftrap de deuren opent, moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de Belgische voetballiefhebbers vlot het stadion binnenstromen. Daarna kunnen de supporters hun eigen voetbaltalenten showen in verschillende attracties zoals panna-veldjes, en dat onder andere op de beats van de dj’s van Tarmac. Rond 19u45 starten de festiviteiten in de tribune zélf met een dj-set van Maarten & Dorothée van Qmusic. Zij geven ook tijdens de rust het beste van zichzelf.”

Zaterdag wordt Eden Hazard in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste cap. De aanvoerder van de Rode Duivels trakteert de eerste duizend fans voor de aftrap op bier en cola. Tijdens de match tegen Kazachstan zal 1895, de officiële supportersclub van de Belgische nationale ploeg, uitpakken met een tifo om de captain te bedanken.

Freed from Desire

“Tot slot zullen de supporters net voor de wedstrijd het stadion in vuur en vlam zetten: op de tonen van ‘Freed from Desire’, het lied dat na elke goal van de Duivels op het WK in Rusland uit de boxen knalde, zullen duizenden vlaggetjes het stadion rood kleuren.”

“We beseffen dat het Koning Boudewijnstadion helaas niet het meest moderne stadion is, maar een wedstrijd van de Rode Duivels is en blijft speciaal”, stelt Manu Leroy, Marketing Director bij de KBVB. “Daarom willen we er alles aan doen om de fans zo goed mogelijk te verwelkomen zodat de sfeer van voor de aftrap goed zit. We zijn blij dat we daarvoor ook op de steun van de superfans van 1895 kunnen rekenen. Dit is een eerste test, we zijn dan ook benieuwd naar de feedback van onze supporters.”