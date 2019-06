30 jaar na Tiananmen blijft “Tank Man” een icoon en een mysterie

Hij is hét symbool van vrijheid en durf. Staat op posters, T-shirts, koffietassen en wordt bezongen in popsongs. Maar dertig jaar nadat het Chinese leger de protesten op het Tiananmen-plein platwalste, weet niemand wie die moedige man is, die met zijn boodschappentassen in de hand, voor de tanks ging staan. Hij heeft alleen een bijnaam: Tank Man.