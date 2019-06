Al meer dan 1.300 doden door ebola-uitbraak in Congo

In het oosten van Congo zijn op goed tien maanden tijd al meer dan 2.000 mensen besmet met ebola. De epidemie heeft intussen ook al 1.346 mensenlevens geëist. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Congolese ministerie van Gezondheid maandagavond heeft gepubliceerd. Volgens het ministerie gaat de strijd tegen ebola de goede kant op, maar niet iedereen is zo optimistisch.

Het ministerie meldt onder meer dat de veiligheidssituatie de afgelopen maand is verbeterd. Helen Branswell, journaliste voor de gespecialiseerde site STAT, wijst er op Twitter op dat er in mei verschillende zware incidenten waren. Bij een ervan kwam een hulpverlener om.

Daarnaast kloppen de Congolese autoriteiten zich op de borst dat de epidemie beperkt blijft tot de twee provincies Noord-Kivu en Ituri, en dat grote steden als Goma, op de grens met Rwanda, Bunia of Kisangani gespaard blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde onlangs al dat, onder meer wegens het geweld in het oosten van Congo, een uitbreiding naar andere provincies of buurlanden Oeganda en Rwanda niet uit te sluiten is.

In zijn laatste update geeft het Congolese ministerie al aan dat minder dan de helft (44 procent) van de 911 gevallen die tussen 1 januari en 7 mei opdoken, geregistreerd waren als contacten van patiënten, wat betekent dat ze dus ook niet gevaccineerd waren.

Vaccinaties

Het aantal gevaccineerde mensen blijft wel stijgen tot intussen bijna 130.000 mensen. Die vaccinaties zijn nodig: het International Rescue Committee wees er maandag nog op dat het 224 dagen duurde om tot 1.000 gevallen te komen, terwijl het amper 71 dagen duurde om de drempel van 2.000 gevallen te bereiken, of een verdrievoudiging van het aantal gevallen per dag.

De onveiligheid en instabiliteit in het oosten van Congo maken het bijzonder moeilijk om de epidemie in te dijken. Bovendien is de grote inzet van hulpverleners voor ebola op onbegrip gestuit - de bevolking begrijpt niet waarom dat niet kon voor andere humanitaire rampen in de regio. Ze zien er ook een manoeuvre van het regime in om de verkiezingen van eind vorig jaar te kunnen uitstellen in een regio die traditioneel tegen Kabila stemt.

De huidige epidemie is wel nog altijd de tweede zwaarste ooit, na de uitbraak in 2014-’15 in West-Afrika. Toen kwamen meer dan 11.000 mensen om.