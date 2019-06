Achille is 84 jaar, maar verpulverde wel al voor de tweede keer het werelduurrecord, zij het onder voorbehoud

Menen - Voor de tweede keer heeft Achille Margo uit Lauwe bij het West-Vlaamse Menen het Europese uurrecord bij de 80-plussers op zijn naam gezet. Vorig jaar deed hij dat ook al eens, maar toen was er geen deurwaarder in de buurt. Die was er dinsdag in de piste van Roubaix wél. Het gaat voorlopig wel om een wereldrecord onder voorbehoud. Net nadat Achille op de fiets was gestapt, kwam immers het bericht dat een Canadese krasse knar twee jaar geleden al het werelduurrecord scherper had gesteld. Dat wordt nu verder onderzocht.

Achille Margo uit Lauwe is 84 en al jaren een fervent fietser. Het moet zo’n twee jaar geleden zijn dat enkele wielertoeristen hem wat uitdaagden. Tot hun verbazing hingen ze al snel puffend in zijn wiel. Zij opperden het idee om het werelduurrecord voor tachtigplussers aan te vechten. Dat stond op naam van een Nederlander en was iets meer dan 25 km. “Als nen Hollander dat kan, dan ik ook”, aldus Achille. Zo geschiedde vorig jaar eind juni: 27,4 kilometer. Helaas bleek het record niet officieel wegens geen deurwaarder in de buurt. Daarom zamelde hij de nodige fondsen - in totaal goed 4.000 euro - om het UCI-officieel te maken.

Achille breekt het werelduurrecord in Roubaix. Video: Joerie Dewagenaere - Het Nieuwsblad

Al voor de start van zijn uur op de piste in Roubaix, had Achille er veel vertrouwen in. “Ik ben wat zenuwachtig, wat had je gedacht, maar ik ben goed voorbereid”, klonk het. Nochtans dreigde de voorbereiding ei zo na in het honderd te lopen door een stevige verkoudheid. (Lees verder onder de video)

En weg is Achille. Video: Joerie Dewagenaere - Het Nieuwsblad

Ook Achilles echtgenote Suzanne was er op voorhand gerust in. Foto: djr

“Hij heeft zich goed verzorgd. Na zijn zware valling heeft hij goed gerust. In de nacht van maandag op dinsdag heeft hij geslapen als een roosje, zoals altijd. Maandag heeft hij nog wat op zijn rollen gereden, maar voor de rest was het op het gemak”, zegt zijn vrouw Suzanne. Zoon Rik stelde nog voor om hem naar Roubaix te brengen, maar daar wilde Achille niets van weten. “Dan ben ik meer gefocust”, klonk het.

Om klokslag 10.30 uur begon Achille vol goede moed aan zijn poging. Hij was nog maar net vertrokken of zijn prestatie werd een beetje overschaduwd door nieuws van de verantwoordelijke van de wielerpiste. Zo zou ene Giuseppe Marinoni, een Canadese 80-plusser, in 2017 39,005 kilometer per uur hebben gereden. Achille liet het niet aan zijn hard komen en trapte stevig voort. Met succes. Na een uur stond er 31,186 kilometer en 124 ronden op zijn teller, een pak meer dan bij zijn eerdere - officieuze - poging. De UCI-officieel maakte het record meteen officieel. Een zichtbaar tevreden Achille zegt dat hij weinig moeilijke momenten had. “Afgezien? Dat is al zestig jaar dat ik moet afzien, want ik ben getrouwd”, klinkt het lachend. “Bof neen, heb hier al genoeg gereden. Moest gewoon mijn ritme houden.”

“Opzij, opzij”, lijkt Achille te zeggen. Foto: djr

Een deurwaarder hield alles nauwlettend in het oog. Foto: djr

Nog snel wat snelle suikers. Foto: djr