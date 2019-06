Dit deden de Duivels op hun laatste vrije dag: Vertonghen hielp zieke kinderen, Meunier opende een tentoonstelling, Kompany op bezoek bij Anderlecht

Dinsdag vatten de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum in Tubeke de trainingen aan in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag 8 juni) en Schotland (dinsdag 11 juni). Maandag profiteerden enkele internationals nog van hun laatste vrije dag om zich bezig te houden met hun projecten in België.

Jan Vertonghen heeft maandag in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen de Jan Vertonghen Playground ingehuldigd. De interactieve voetbalmuur op het dakterras van het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum gunt de jonge patiëntjes zo ook sport- en spelplezier.

Foto: Dirk Kerstens

“Het is fantastisch dat de kinderen hier nu ook buiten kunnen spelen”, vertelt de Rode Duivel. “Bij een ziekenhuis denk je al snel aan binnenzitten. De Jan Vertonghen Foundation heeft de ambitie om in heel België zo veel mogelijk playgrounds uit te rollen. In ziekenhuizen, maar ook daarbuiten. Eerder werd er al één geopend

in mijn geboortedorp Temse en in Niel, dit is de eerste in een ziekenhuis. Het doet deugd dat we dit hier in het UZA kunnen doen. Antwerpen ligt me nog altijd na aan het hart. Intussen zijn er ook al gesprekken met andere ziekenhuizen.”

Foto: Dirk Kerstens

Foto: Dirk Kerstens

De interactieve voetbalmuur bestaat uit zestien lichtgevende vlakken en is uitgerust met een snelheidsradar. Voor iedereen is er wel een spelletje. Met één druk op de knop kun je een spel kiezen, aangepast aan de leeftijd. De spelen zijn uitdagend door de opbouw met meerdere levels en een sterk competitie-element. Dankzij een internetverbinding worden doorlopend nieuwe spelletjes geüpload.

Foto: Dirk Kerstens

Thomas Meunier stelt Play It Art-kunstproject voor in Anderlecht

Maandag werd in het Constant Vanden Stockstadion van RSC Anderlecht het Play It Art-project van Rode Duivel Thomas Meunier en zijn zaakwaarnemer Jacques Lichtenstein voorgesteld.

Foto: Marc Gysens

Met het project verbinden ze hun twee passies: kunst en voetbal. In de tentoonstelling ‘When Art meets Football’ worden er een zestigtal hedendaagse werken van een groep internationale kunstenaars met daarin onder meer Cécile Plaisance, Stephane Cipre, Emmanuelle Rybojad, Benjamin Spark, Oli-B, Gordo Pelota, GR170 en Arnaud Kool aan het publiek getoond. Nadien worden de werken te koop aangeboden, de opbrengst ervan gaat naar de vereniging Sport2be, dat zich inzet voor sociale en professionele integratie van kansarme jongeren.

Foto: Marc Gysens

In de collectie zitten er heel wat opvallende werken. Zo is er een tafelvoetbalspel dat geïnspireerd werd door de finale van het WK 2010 in Zuid-Afrika tussen Spanje en Nederland. Andrés Iniesta bezorgde Spanje toen in de verlengingen de eerste wereldtitel in de geschiedenis.

Foto: Marc Gysens

Kompany springt binnen op Anderlecht

Kersvers speler-trainer Vincent Kompany nam de gelegenheid te baat om maandag even binnen te springen in Neerpede, op het oefencomplex van Anderlecht. Hij sprak er onder andere even met sportief directeur Michael Verschueren.

Foto: Photo News

Foto: Photo News