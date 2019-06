Dronken man die transmigrant doodreed en vluchtmisdrijf pleegde krijgt milde straf

Jabbeke - De 30-jarige man uit Zerkegem die vorige zomer met 2,67 promille een Vietnamese transmigrant doodreed en wegvluchtte in Varsenare verscheen dinsdagmorgen in tranen voor de politierechter. Die hield rekening met het feit dat de man zich na het ongeval ernstig herpakte.

“Dit is een dossier met twee gezichten. Aan de ene kant zijn er de zware feiten en uw strafregister. Aan de andere kant heeft u zich duidelijk herpakt.” Politierechter Peter Vandamme hinkte dinsdagmorgen op twee gedachten. Voor hem zat M.M. (30) uit Zerkegem. Het hoofd gebogen en in tranen. Hij reed in augustus met 2,67 promille alcohol in zijn bloed een voetganger dood en zette het daarna op een vluchten. Bovendien werd hij in 2016 al eens veroordeeld voor een ongeval onder invloed en met vluchtmisdrijf. Maar de prille dertiger deed er na het ongeval wel alles aan om zich te herpakken. “Hij drinkt geen druppel meer en doet geregeld stortingen aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen”, aldus zijn advocaten. “Hij beseft dat dat verre van voldoende is, maar zijn schuldinzicht en -gevoel zijn groot.”

Transmigrant overleden

Het ongeval gebeurde op 17 augustus langs de Gistelsteenweg in Varsenare. M.M. reed toen ter hoogte van het kruispunt met de Kerkeweg dronken op een groepje Vietnamese transmigranten in. “Zij stapten op het fietspad, een plaats waar ze mochten wandelen”, aldus de procureur. “Eén van hen overleed. Later dook een tweede slachtoffer met een breuk aan de voet op in Brussel.”

M.M. reed na de aanrijding door en reed iets verderop - ter hoogte van de Halfweghuisstraat - een voorligger aan. Ook nu vluchtte hij weg, maar het slachtoffer kon hem achtervolgen en staande houden. Uiteindelijk kwam ook de politie toen ter plaatse. Volgens de toegesnelde agenten was M.M. duidelijk dronken. Hij belandde enkele dagen in voorhechtenis, maar werd door de raadkamer al snel vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

Procureur is streng

De procureur tilde zwaar aan de feiten en vorderde een gevangenisstraf van anderhalve maand, een rijverbod van 27 maanden en een alcoholslot van drie jaar. “Het is niet omdat hier geen nabestaanden staan en dat het moeilijk was om de slachtoffers te identificeren dat we hier minder zwaar aan tillen. De beklaagde trok duidelijk niet de gepaste lessen uit zijn eerdere veroordeling, toen hij een rijverbod van 2,5 maanden kreeg.”

De advocaten van M.M. begrepen dat het dossier verre van sympathiek was. “Hij zit hier ook met een zeer klein hartje”, aldus meester Tom Noyez en Klaas Van Dorpe. “Hij herinnert zich werkelijk niets meer van het ongeval en beseft dat alcohol de boosdoener was. Hij dronk sinds het ongeval geen druppel meer en is van plan om dat zo te houden. Het feit dat hij iemand het leven heeft ontnomen weegt ook op hem zwaar. Hij houdt zich ook heel strikt aan de opgelegde voorwaarden en fietst elke dag van Zerkegem naar zijn werk in Oostende.”

Milde straf

De advocaten vroegen om M.M. een werkstraf te geven, maar daar ging de politierechter niet mee akkoord. Na beraad veroordeelde hij de dertiger tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan één maand effectief, een boete van 400 euro en een rijverbod van twee jaar. Als hij daarna zijn rijbewijs terug wil krijgen zal hij alle proeven opnieuw moeten afleggen en een jaar met een alcoholslot rijden. “Het is aan u om verder te doen. De inspanningen die u al leverde sieren u, maar u moet nu verder zelf uw verantwoordelijkheid opnemen”, aldus de rechter.