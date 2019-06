EU mag Facebook verplichten “illegale” commentaar op te sporen

Facebook kan er door de Europese richtlijn elektronische handel toe verplicht worden alle commentaar op te sporen en te identificeren die identiek is aan smadelijke commentaar die onwettig bevonden is. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in zaak tegen Facebook ingespannen door de Groene fractieleider in het Oostenrijks parlement. Voor advocaat-generaal Maciej Szpunar geldt de verplichting ook voor commentaar die verwant is en van dezelfde gebruiker afkomstig is.

De richtlijn elektronisch toezicht stelt dat een uitbater van een sociaalnetwerksite zoals Facebook in beginsel niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de informatie die op zijn servers wordt opgeslagen indien hij niet weet dat het om onwettige informatie gaat. Maar zodra hij te weten komt dat het om onwettige informatie gaat, moet hij die verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

De advocaat-generaal meent in zijn advies dat de richtlijn elektronische handel niet uitsluit dat Facebook door een rechter verplicht wordt alle informatie die door de gebruikers van dat platform wordt gepost, te screenen en er de informatie uit te filteren die identiek is aan die welke door hem onwettig is bevonden. Bovendien kan Facebook ook worden verplicht om informatie op te sporen en te identificeren die overeenstemt met die welke als onwettig is aangemerkt en door dezelfde gebruiker is gepost.

De advocaat-generaal wijst er ook op dat de richtlijn niets zegt over de territoriale omvang van de verplichting tot verwijdering, zodat er ook geen bezwaar is tegen een wereldwijde verplichting om dergelijke informatie te verwijderen.