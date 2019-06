China waarschuwt toeristen in de VS voor “pesterijen” door Amerikaanse autoriteiten

China heeft dinsdag zijn toeristen in de Verenigde Staten tot voorzichtigheid aangemaand. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de Amerikaanse overheid van het “pesten” van Chinese toeristen. Een en ander kadert in de handelsoorlog tussen beide landen.

Het Chinese ministerie voor Cultuur en Toerisme roept zijn onderdanen op de “risico’s verbonden aan een reis naar de VS grondig te evalueren”. Het ministerie verwijst namelijk naar de recente “frequente schietpartijen, overvallen en diefstallen” in de VS. En in een ander communiqué beschuldigt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de Amerikaanse autoriteiten van het “pesten” van Chinese staatsburgers op Amerikaans grondgebied.

Chinese toeristen in de VS krijgen dan ook de raad waakzaam te zijn. Reizigers moeten zich met name bewust zijn van de openbare veiligheid, de gerelateerde wetten en regelgeving in verband met toeristische bestemmingen, alerter zijn in verband met veiligheid, en voorbereidingen treffen om veilig te blijven. Het reisadvies geldt tot 31 december.