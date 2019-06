Eerste speedpedelec geflitst: is de jacht geopend? En de ‘gewone’ fietser dan?

Zwijndrecht -

De eerste geflitste speedpedelec in ons land is een feit. In Zwijndrecht is maandag een elektrische fiets die tot 45 km/u kan rijden en ook een nummerplaat moet hebben, op de bon gezwierd. De bestuurder reed 41 km/u in een fietsstraat waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Is de jacht op de elektrische fietser geopend? En de ‘gewone’ fietser dan?