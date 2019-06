Verontruste West-Vlaming belt politie voor extatische gamer: “Eindelijk kon hij zijn prinses bevrijden en in de armen nemen”

Gistel - Een extatische gamer heeft maandagavond onverwacht bezoek gekregen, nadat een verontruste bovenbuur de politie had gewaarschuwd omwille van “hysterisch geroep en getier”.

De politiezone Kouter (bestaande uit de West-Vlaamse gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout) beschreef het hilarische incident dinsdag zelf op Facebook: “De onderbuur opent zijn deur in een euforische bui. Het geluk straalt van hem af. Hij laat onze diensten in de woonkamer zien hoe hij er eindelijk na een vol jaar en enkele maanden een spel op een verouderde Nintendo-console, Super Ghost genaamd, volledig heeft kunnen uitspelen. Nog nooit slaagde hij hierin. Eindelijk kon hij op het einde van dit spel, zijn prinses bevrijden en in de armen nemen”, staat te lezen in het grappige interventierapport.

“Betrokkene wordt licht emotioneel als hij over zijn geslaagd optreden vertelt. Hij erkent naar buiten gelopen te hebben, in het openbaar enkele vreugdekreten gekraaid te hebben en bij binnenkomst twee woonkamerstoelen te hebben geplooid. Dit allemaal uit vreugde. Hij ging zichzelf vanavond trakteren op een lekkere maaltijd, volgens hem heeft hij het verdiend om eens niet zelf te moeten koken. Het leven kan toch mooi zijn als alles in zijn plooi valt...”