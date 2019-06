Bijna 4 op 10 Belgen zijn bereid om vakantie aan te passen voor ecologische voetafdruk

In België zijn bijna 4 op de 10 mensen bereid om hun vakantie aan te passen als dat hun ecologische voetafdruk verkleint. Dat blijkt uit de 19de Vakantiebarometer van Europ Assistance. Er gaan deze zomer ook meer Belgen op vakantie, terwijl het budget lichtjes daalt.

De enquête werd uitgevoerd door Ipsos, bij 10.000 Europeanen uit België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Portugal en ook bij 2.000 niet-Europeanen uit Amerika en Brazilië. In elk land werden 1.000 mensen ondervraagd.

Dit jaar werd de ecologische voetafdruk voor het eerst toegevoegd als een van de keuzecriteria voor de vakantiebestemming. Bij de vraag “Zou u uw vakantiewijze aanpassen om zo uw ecologische voetafdruk te verkleinen?”, antwoorde 38 procent van de Belgische reizigers positief. Een engagement dat bij een jonger publiek tussen 18 en 24 jaar zelfs naar 46 procent of bijna 1 op 2 gaat.

De vakantiebarometer 2019 van Europ Assistance toont aan dat deze zomer 65 procent van de Belgen op reis zal gaan. Dat is een stijging van drie procentpunt tegenover 2018. Het gemiddelde gezinsbudget voor een vakantie daalt met drie procent – ofwel een verwaarloosbare 72 euro – van 2.318 euro in 2018 naar 2.242 euro in 2019. Het gemiddelde budget van Nederlandstalig België ligt op 2.164 euro, terwijl dat van Franstalig België op 2.320 euro ligt. De Brusselaars zijn wel mee opgenomen in de berekening van Franstalig België.