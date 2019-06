Ondernemer betaalt 4,6 miljoen dollar voor etentje met superbelegger Buffett

Een 28-jarige ondernemer in cryptomunten heeft 4,6 miljoen dollar neergeteld voor het goede doel om te lunchen met topbelegger Warren Buffett. Nooit eerder leverde de jaarlijkse veiling van een lunch met het ‘orakel uit Omaha’ zoveel geld op. Het oude record van net geen 3,5 miljoen dollar uit 2012 en 2016 werd ruimschoots overtroffen.

Opvallend is dat Justin Sun, die rijk werk werd met de Chinese app Peiwo en cryptomunt TRX en later de dienst BitTorrent kocht, niet zozeer advies wil krijgen van Buffett. Hij hoopt het 88-jarige beleggersfenomeen juist onderricht te geven in digitale munten als de bitcoin en de technologie erachter.

Buffett en zijn 95-jarige zakenpartner Charles Munger waren eerder erg kritisch over cryptomunten. Munger noemde de bitcoin zelfs een “schadelijk gif”. Maar Sun denkt dat het nog niet te laat is om de twee van gedachten te doen veranderen. “Zelfs een van de meest succesvolle beleggers aller tijden kan soms een nieuwe trend missen”, zegt hij.

De steenrijke Buffett biedt sinds twee decennia eens per jaar vermogende bieders de kans met hem te tafelen. De winnaar mag samen met zeven vrienden aanschuiven in het New Yorkse restaurant van de steakhouseketen Smith & Wollensky. De opbrengst gaat naar een liefdadigheidsorganisatie.