Eva Daeleman klaagt over lawaai in uitgaansbuurt van Oostende, maar krijgt meteen volle laag: “Ik voel me bedreigd en onveilig”

Oostende - Eva Daeleman heeft op Instagram haar beklag gedaan over nachtlawaai in haar nieuwe thuisstad Oostende. Tot ergernis van veel Oostendenaren, die op sociale media (niet al te fijnzinnig) reageerden.

Ex-radiopresentatrice Daeleman (29) verruilde onlangs na een burn-out Mechelen in voor Oostende, in de zoektocht naar rust. Rust die verstoord wordt door nachtlawaai, aldus Daeleman op Instagram: “Wonen aan zee? Da’s de max! Zeker op dagen als vandaag. Maar er is wel nog heel wat werk wat het nachtlawaai in de stad betreft. Doet pijn aan ons hart en onze slaap… Hopelijk beterschap op komst.”

De kritiek van de nieuwe inwoner schoot heel wat oudere Oostendenaren echter in het verkeerde keelgat. Daeleman woont namelijk in de uitgaansbuurt van Oostende. Zo organiseert de punkband BRLRS zaterdag een ‘Fanfare tegen nachtlawaai met Eva Daeleman’, een kleine 200 Oostendenaren gaven op Facebook al aan present te zullen tekenen.

Minder ludiek is de petitie “Eva Daeleman verbannen uit Oostende”, met het veelzeggende motto “Niet midden in ‘t centrum gaan wonen en zagen over geluidsoverlast”. Tot ergernis van Daeleman, die een screenshot op Instagram plaatste met het bijschrift “Seriously?”

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) sprak zich bij Krant van West-Vlaanderen al op de heisa: “Als mevrouw Daeleman ervoor kiest om naar Oostende te verhuizen voor de rust en dan pal in het uitgaanscentrum gaat wonen, ja... dan vrees ik dat ze zich vergist heeft van locatie. Als mevrouw Daeleman een probleem heeft mag ze gerust eens langskomen in het stadhuis. Ik wil gerust eens bekijken wat we kunnen doen, maar zo’n topweekend pal in de uitgaansbuurt? Ik vrees dat dat moeilijk zal zijn.”

Daeleman: “Ik voel me bedreigd en onveilig”

Daelaman schrok zelf van de vele haatdragende reacties, blijkt uit haar reactie op Instagram. “Ik ben pro plezier. Pro feest vieren en het leven vieren. Ik hou van het bruisen van de stad en de golven van de zee. Ik vind het spijtig dat mensen zo dreigend reageren want ik stuur op geen enkele manier aan op het sluiten van de horeca of het stoppen van feestgedruis, integendeel zelfs. Het is belangrijk dat rust en bruis naast elkaar kunnen staan. Wanneer nachtrust regelmatig door te luide elektronisch versterkte muziek (40 decibel naast ons bed) om 3 uur ’s nachts uren wordt onderbroken dan is de balans tussen respect en plezier helaas ver zoek. Ik voel me nu bedreigd en onveilig. Oostende is een prachtige stad. Ik woon hier graag. Ik hou van het bruisen en de golven. Ik wens dat de stad op een vredevolle manier mag groeien met respect voor elke inwoner.”

